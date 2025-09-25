Sprendimui dėl daugiabučio renovacijos – dar pusmetis, bet verta paskubėti

Aktyvus susidomėjimas ir didelis potencialas
Nuo kvietimo paskelbimo 2024 m. lapkritį, jau pateikta daugiau kaip 200 paraiškų 62 mln. eurų sumai, o dar apie 800 investicijų planų yra rengiami. Šiam kvietimui iš Modernizavimo fondo Europos investicijų bankas (EIB) skyrė 165 mln. eurų. Valstybės parama teikiama projektams, kuriuos įgyvendinus bus pasiekta B energinio naudingumo klasė, o šilumos sąnaudos sumažės ne mažiau kaip 40 proc.
Kaip teigia Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Pastatų modernizavimo departamento vadovė Gintarė Burbienė, šis pusmetis – puiki galimybė geriau įvertinti siūlomus sprendimus: „Norint atnaujinti daugiabutį atsakingai, būtina įsigilinti į pasiūlymus, įvertinti finansines galimybes, aptarti svarbiausias detales su kaimynais. Kuo geriau bus apmąstytas atnaujinimo projektas, tuo kokybiškesnės bus paraiškos ir efektyvesni rezultatai.“
Verta nepamiršti, jog nuo 2025 m. gegužės paraiškas paramai gali teikti ir daugiabučiai, įtraukti į kultūros paveldo sąrašą. Šiems pastatams keliami „švelnesni“ reikalavimai – jiems užtenka sutaupyti 25 proc. šilumos energijos, o B klasės pasiekti nereikia. Tai atveria daugiau galimybių modernizuoti vertingus istorinius pastatus, kartu išsaugant jų autentiškumą.
Naujas paramos modelis – aiškesnis ir paprastesnis
Pagal šiam kvietimui nustatytą naują finansavimo modelį valstybės parama apskaičiuojama taikant fiksuotą įkainį, todėl supaprastėja dokumentų rengimas ir projektų administravimas, sutrumpėja jų įgyvendinimo terminas. Be to, gyventojams siūloma lengvatinė paskola: iki 20 metų laikotarpiui, su fiksuotomis 3 proc. metinėmis palūkanomis. Ši paskola padengia visas renovacijos išlaidas – nuo sienų ar šildymo sistemos atnaujinimo iki PVM.
Paskolos lėšomis taip pat gali būti finansuojamos papildomos komfortą didinančios priemonės – dviračių saugyklos, balkonų pertvarkymas, jų langų ir durų angų didinimas, rūsių pritaikymas priedangoms ar estetiniai, komfortą didinantys, gyvenimo kokybę gerinantys sprendimai.
Sprendimas šiandien – didesnė grąža ateityje
Ekspertai skatina gyventojus nedelsti: nors paraiškų teikimo terminas pratęstas, lėšų kiekis ribotas, o pateikus paraišką vėliau, ji gali patekti į rezervinį sąrašą. Be to, ateityje sąlygos gali kisti – tiek finansavimo modelis, tiek energinio efektyvumo reikalavimai.
„Kuo anksčiau apsisprendžiama, tuo greičiau gyventojai pajunta renovacijos privalumus – gali džiaugtis mažesnėmis sąskaitomis, saugesne aplinka, didesne būsto verte ir geresne savijauta“, – pabrėžė G. Burbienė.
Daugiau informacijos apie kvietimo sąlygas rasite APVA tinklalapyje apva.lrv.lt arba tel. +370 614 99 699. Paraiškos teikiamos per APVA informacinę sistemą APVIS.
Projektas „Daugiabučių namų renovacijos skatinimas“ finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.
