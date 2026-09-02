Buvusiai „Bankerai“ vadovavusį Tadą Dapšį pakeitė Antanas Aleksiejūnas

Nurodoma, kad tokį sprendimą rugpjūčio 21 dieną priėmė įmonės akcininkė Lichtenšteino „Era Ventures Lt“, T. Dapšiui pateikus pareiškimą nutraukti darbo sutartį.
Akcininkės sprendime nurodoma, kad T. Dapšys atšauktas nuo rugpjūčio 24 dienos, o A. Aleksiejūnas paskirtas nuo rugpjūčio 25-osios.
BNS rašė, kad T. Dapšys liepos pradžioje pasitraukė ir iš kitos su „Bankera“ susijusios įmonės „Spectro Finance“ vadovo posto.
Registrų centro duomenimis, A. Aleksiejūnas taip pat vadovauja Nyderlanduose registruotos „Bankinglab Holding“ valdomoms Lietuvos įmonėms „BankingLab“, „BankingLab Operations“, „BankingLab Processing“ ir „Spectro Finance“ valdomai įmonei „Finansiniai algoritmai“.
RC duomenys rodo, jog visų šių įmonių naudos gavėjai yra „Bankeros“ bendraįkūrėjai – Justas Dobiliauskas, Vytautas Karalevičius ir Mantas Mockevičius, o „BankingLab Processing“ – jie ir Lietuvos pilietis Georgas Kotominas.
Buvusi „Bankera“ figūruoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) tyrime dėl 2017-2018 metais vykdyto tarptautinio Banker (BNK) žetonų platinimo platformos bankera.com kripto žetonų projekto, pritraukusio daugiau nei 100 mln. eurų.
Kaip rašė BNS, pakeistas ir kitos su „BankingLab Technologies“ siejamos bendrovės vadovas, be to, įsteigta nauja įmonė Estijoje.
RC duomenimis, liepos pradžioje atšauktas Lietuvos banko (LB) licenciją turinčios elektroninių pinigų įstaigos „Pervesk“, kuri buvo viena kertinių su platformos „Bankera“ kriptožetonų projektu sietų įmonių, vadovas Darius Kulikauskas, įmonei vadovavęs daugiau nei septynerius metus. Jis liepą pasitraukė ir iš kitų vadinamosios „Bankeros“ ekosistemos įmonių – „Obolis“ ir „Internetinis intelektas“ – vadovų.
Kaip rodo Estijos verslo informacijos ir kreditingumo platforma „Inforegister“, šiemet gegužę Estijoje buvo įsteigta bendrovė „Continuum Holding“, kuri nuo birželio vidurio yra vienintelė Estijos „Spectro Finance“ savininkė ir kurios naudos gavėjai – T. Dapšys ir Eglė Stašienė, valdantys po 36 proc. akcijų. Tarp akcininkų nurodomi ir Evaldas Krampas (10 proc.), Giedrė Tamošauskienė ir Vakaris Neverauskas (po 9 proc.).
„Bankeros“ pavadinimas rugpjūčio pradžioje buvo pakeistas į „BankingLab Technologies“.
Portalas „15min“ su tarptautiniu tiriamosios žurnalistikos centru OCCRP pernai paskelbė tyrimą, atskleidusį, kad per LB prižiūrimą „Pervesk“ į Vanuatu banką „Pacific Private Bank“ buvo pervesti dešimtys milijonų eurų iš per žetonų platinimo projektą investuotojų surinktų lėšų.
Kaip skelbė tyrimo autoriai, keliasdešimt milijonų eurų, surinktų už prieš septynerius metus „Bankeros“ išplatintus kriptovaliutos žetonus, atsidūrė banke „Pacific Private Bank“, kurį įsigijo V. Karalevičius, M. Mockevičius ir J. Dobiliauskas.
Žurnalistinis tyrimas rodo, kad iš ten lėšos buvo pervestos į jų pačių ir su jais susijusių įmonių sąskaitas. Šios įmonės naudotos įsigyjant nekilnojamojo turto, tarp kurio – vila Prancūzijos Rivjeroje bei apartamentai Neringoje ar Vilniaus Gedimino prospekte.
Paskelbus šį tyrimą, FNTT pernai gegužę pradėjo ikiteisminį tyrimą.
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