Atidaryta „Teltonikai“ būtina Kuprioniškių transformatorių pastotė

Kaip atidaryme pažymėjo energetikos ministras Lukas Savickas, pastotę pavyko pastatyti kur kas anksčiau nei planuota.
„Prisimenu dar iš to laikotarpio, kai buvau kitos srities ministru ir tapus ekonomikos srities ministru, tikrai tuo metu buvo kitokio pobūdžio audra. Tuo metu buvo audra apie tai, kad šis milžiniškas projektas (...) susidūrė su reikšmingais iššūkiais. Ir teko matyti tai kaip vieną iš pagrindinių tikslų, kad galėtume kiek įmanoma greičiau padaryti visa, kas yra reikalinga iš valstybės perspektyvos“, – pastotės atidarymo renginyje antradienį sakė L. Savickas.
„Ir ne tik kad pavyko (...) sudalyvauti vieno iš etapų atidaryme, per tuos devynis mėnesius gražinti visą projektą atgal ant bėgių, tačiau taip pat ir sukurti investicijų greitkelį“, – kalbėjo jis.
Projektą įgyvendinusios bendrovės „Litgrid“ akcininkės, energetikos grupės „Epso-G“ vadovas Mindaugas Keizeiris linkėjo „Teltonikai“ išnaudoti ir įdarbinti pastotės tiekiamą elektrą Lietuvos konkurencingumui didinti.
„Palinkėjimas yra „Teltonikai“ įdarbinti šituos 58 megavatus, išnaudoti tam, kad didintų ir Lietuvos konkurencingumą, kurtų produktus, kurie skirti geriems tikslams, augti tiek pačiai įmonei, tiek augti kartu visai Lietuvos ekonomikai“, – renginyje kalbėjo jis.
Skelbta, kad pastotė užtikrins patikimą elektros tiekimą „Teltonika High-Tech Hill“, kuris taps vienu didžiausių elektros vartotojų Lietuvoje.
Pastotės projektas buvo įgyvendintas sparčiau nei numatyta pirminiuose planuose. Pagal pradinius įsipareigojimus elektros tiekimą technologijų parkui planuota užtikrinti iki 2027 metų rugpjūčio pabaigos, tačiau jis bus pradėtas šiemet rugsėjį.
Įgyvendinant projektą pastatyta nauja 110 kV skirstykla su penkiais jungtuvais, įrengti du nauji 63 megavoltamperių (MVA) galios transformatoriai ir užtikrinta iki 58 MW pagal prisijungimo sąlygas pageidauta galia.
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