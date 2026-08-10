„Air Baltic“ pranešė stabdanti skrydžius į šiuos miestus

Kaip BNS teigė „Air Baltic“ atstovas Edvardas Dalderis, bendrovė nuolat peržiūri maršrutų tinklą pagal paklausą, sezoniškumą, komercinius aspektus ir bendrą rinkos situaciją, todėl tai yra įprasta praktika.
Bendrovės atstovas pabrėžia, kad skrydžių atšaukimas nėra susijęs su finansiniais įmonės sunkumais.
„Vykdydama šią nuolatinę peržiūrą „Air Baltic“ atlieka tikslinius būsimų žiemos skrydžių tvarkaraščio iš Vilniaus pakeitimus. Tai apima maršrutų Vilnius–Berlynas, Vilnius–Dubajus ir Palanga–Tenerifė sustabdymą, taip pat skrydžių tarp Vilniaus ir Talino dažnio sumažinimą, siekiant geriau suderinti pajėgumus su numatoma žiemos kelionių paklausa“, – komentare BNS teigė E. Dalderis.
Anot jo, pokyčiai turi įtakos tik nedidelei įmonės skrydžių iš Lietuvos daliai, o šalis toliau išlieka strategiškai svarbi „Air Baltic“ rinka.
„Esami užsakymai lieka galioti, o visi skrydžiai vykdomi pagal paskelbtą tvarkaraštį. „Air Baltic“ ir toliau yra visiškai įsipareigojusi Lietuvos rinkai bei siekia užtikrinti tvirtą ir patikimą oro susisiekimą keleiviams, keliaujantiems į šią šalį ir iš jos“, – teigė jis.
Savo ruožtu Lietuvos oro uostai (LTOU) BNS teigia, kad „Air Baltic“ informavo, jog daugiau pokyčių žiemos skrydžių tvarkaraštyje iš Lietuvos nenumato.
Anot bendrovės, keleiviams visos minėtos kryptys ir toliau bus pasiekiamos tiesiogiai iš Lietuvos.
„Žiemos sezonu maršrutą Vilnius–Berlynas aptarnaus „Wizz Air“ – planuojami trys savaitiniai skrydžiai nuo spalio pabaigos, į Dubajų skraidys „Flydubai“, o į Tenerifę su „Air Baltic“ ir toliau bus galima skristi tiesiogiai iš Vilniaus“, – komentare BNS teigė LTOU.
Pasak E. Dalderio, bendrovė toliau plečia maršrutų tinklą iš Vilniaus – žiemą ji pradės skraidinti į Ženevą (Šveicarija).
„Air Baltic“ šiuo metu skraidina 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus ir dviem – iš Palangos.
Kaip rašė BNS, susisiekimo ministras Juras Taminskas liepos pabaigoje tikino, jog nėra duomenų, kad Latvijos įmonė mažintų skrydžių Lietuvoje ar visai trauktųsi iš šalies.
Tuomet jis teigė, kad rengiamas planas, jei „Air Baltic“ mažintų skrydžių apimtis ar nuspręstų visai trauktis iš Lietuvos. Tuo pačiu J. Taminskas ragino nekelti panikos iš anksto ir „nekrūpčioti“.
BNS rašė, jog Latvijos finansų ministras Maris Kučinskis liepos pradžioje pareiškė, kad „Air Baltic“ dėl finansinių sunkumų greičiausiai turės sumažinti veiklos apimtis.
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