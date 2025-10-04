Zimbabvė ketina kreiptis kompensacijos dėl Lietuvos sulaikytų ugniagesių automobilių

Tuomet per Lietuvą iš Baltarusijos gabenti automobiliai buvo sulaikyti, įtarus tarptautinių sankcijų pažeidimą. Kaip kovą rašė BNS, gaisrines galiausiai nuspręsta parduoti aukcione.
Šią savaitę Kenijos naujienų portalas „E! News Blog“ pranešė, jog Zimbabvė dėl šių veiksmų ketina prieš Lietuvą pradėti teisminį procesą.
Portalas cituoja Zimbabvės generalinę prokurorę Virginią Mabizą (Virdžiniją Mabizą), kurios teigimu, šalis sieks kompensacijos už padarytą žalą. Pasak pareigūnės, pietų Afrikos valstybė yra teisėta transporto priemonių savininkė, o konfiskavimas pažeidžia nacionalinę ir tarptautinę teisę.
„Mūsų pozicija visada buvo ta, kad Zimbabvė yra nekaltas trečiasis asmuo ir teisėtas gaisrinių automobilių (...) savininkas. Nors teismai nesustabdė sunkvežimių realizavimo, kitas etapas leidžia Zimbabvei siekti žalos atlyginimo, o Lietuvos teisė numato griežtą valstybės atsakomybę neteisėto turto konfiskavimo ar realizavimo atvejais. Manome, kad tai sudarys tvirtesnį pagrindą kompensacijai“, – sako ji.
Teigiama, jog nesėkmės atveju Zimbabvės pareigūnai taip pat svarstytų kreiptis į Pasaulio prekybos organizaciją, Europos Žmogaus Teisių Teismą, Jungtines Tautas.
Naujausi komentarai