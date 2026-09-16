Vyriausybėje – neigiama išvada „valstiečių“ siūlymui didinti lošimų ir loterijų mokesčius

Finansų ministerija siūlo nepritarti „valstietės“ Ligitos Girskienės parengtoms Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pataisoms – ji siūlo loterijų mokestį padidinti iki 25 proc., o stalo lošimų, bingo, lošimų automatais bei nuotolinių lošimų – iki 30 proc.
Dabar loterijoms taikomas 18 proc., lošimams – 22 proc. mokestis.
Finansų ministerijos teigimu, mokestis už lošimus automatais, stalo lošimus, bingo, totalizatorius, lažybas ir nuotolinius lošimus nuo 2025 metų jau buvo padidintas nuo 20 iki 22 procentų.
„Lošimų organizatoriai patiria ir patirs papildomų išlaidų dėl vykdomos veiklos, o mokestinė našta buvo padidinta palyginti neseniai“, – rašoma ministerijos išvadoje.
Jos teigimu, verslas jau yra įpareigotas nuo 2025 metų lapkričio atsakingai rengti lošimus, turėti nuotolinio lošimo platformą su informacija apie visų lošėjų tapatybę, taip pat jų veiksmus, pavyzdžiui, laiką, praleistą lošiant.
Finansų ministerija praėjusią savaitę registravo Loterijų ir lošimų mokesčio pakeitimo ir Loterijų įstatymų pataisas, kurios grąžintų iki 2023-ųjų galiojusį apmokestinimą loterijoms, kai dalį pajamų už parduotus bilietus verslas mokėdavo ne tiesiogiai į biudžetą, o skirdavo labdarai.
Kaip BNS antradienį informavo Vyriausybės kanceliarija, ši iniciatyva nebuvo derinta su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi ir koalicijos partneriais, o Vyriausybės palaikymo sulauks tik tokie siūlymai, kurie turi paramą valdančiojoje daugumoje.
L. Girskienė taip pat siūlo po 100 tūkst. eurų branginti lošimų leidimus: licencijos stalo lošimams ir lošimams A kategorijos automatais bei B kategorijos automatais brangtų iki 400 tūkst. eurų, bingo, lažyboms bei totalizatoriui – iki 200 tūkst. eurų, nuotoliniams lošimams – iki 600 tūkst. eurų.
Taip pat siūloma dukart – iki 2 mln. eurų – padidinti leidimo visiems šiems lošimams kainą.
Galutinį sprendimą priims Seimas.
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