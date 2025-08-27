Vyriausybė – už valstybinės žemės perdavimą savivaldai

Pasak ministerijos, siūloma suteikti savivaldybėms įgaliojimus, susijusius su žemės reformos žemėtvarkos projektų, konsolidacijos projektų organizavimu ir tvirtinimu.
Teigiama, jog taip siekiama, kad valstybinė žemė būtų valdoma ir naudojama vienos institucijos ir būtų racionaliau įveiklinta.
„Tikiu, kad tai bendrai pasitarnaus Lietuvai kaip labai puikus pakeitimas, kuris mažins ir biurokratinę naštą, ir padarys savivaldas savo žemės šeimininkais ir leis greičiau atlikti visus su žemės nuoma, panauda ir pardavimu susijusius procesus“, – posėdyje teigė laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis.
Ministerija, be kita ko, siūlo, kad visas valstybinės žemės perdavimo, jos nuomos, panaudos sutarčių pasirašymo funkcijas atliktų merai, o ne savivaldybių tarybos, kaip yra dabar.
„Projektais siekiama tęsti valstybinės žemės pertvarką užtikrinant racionalesnį valstybinės žemės valdymą, siekiant didesnės naudos visuomenei“, – nurodo ministerija.
Žemės ūkio viceministras Andrius Palionis nuogąstavo, kad pakeitimai sumažins valstybės įtaką priimant sprendimus dėl valstybinės žemės. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad dar nebaigta ir žemės reforma kaimiškose teritorijose, be to, bijoma, kad mažės dirbamos žemės plotai.
„Suprantam, kad tai šios Vyriausybės vienas iš programos punktų ir kad tai reikia įgyvendinti, neginčijam išvardintų aplinkos ministro privalumų, bet atkreipiam dėmesį, kad perdavimas savivaldybėms valdyti ir perduoti neatlygintinai valstybės žemės sklypus, valstybė realiai praras įtaką“, – posėdyje sakė A. Palionis.
„Kai ieškojom sklypų strateginiams objektams, tai yra paprasčiau valstybės lygiu žiūrėti, o ne savivaldybių“, – sakė jis.
Žemės, Žemės reformos ir Vietos savivaldos įstatymų pataisos įsigaliotų nuo 2027 metų liepos.
BNS kovą rašė, kad Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) nepritaria Aplinkos ministerijos siekiui leisti savivaldybėms perduoti valdyti valstybinę žemę kaimo vietovėse. ŽŪM teigimu, pakeitimai atvertų kelią vietos valdžios korupcijai.
Prieš metus savivaldybėms perduotas maždaug 120 tūkst. hektarų valstybinės žemės valdymas – jos patikėjimo teise valdo 55 tūkst. hektarų suformuotos (45 tūkst. sklypų) ir 67 tūkst. ha nesuformuotos žemės, be to, jos perėmė dalį Nacionalinės žemės tarnybos funkcijų ir gali savarankiškai spręsti žemėtvarkos klausimus.
