Seimas: maži dirbamos valstybinės žemės plotai galės būti parduodami

Parlamentas taip pat nusprendė, kad vienas asmuo negalės nusipirkti daugiau nei 21 hektarą tokios žemės.
Tai numatančios Valstybės gynybos fondo, Žemės bei Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymų pataisos ketvirtadienį priimtos Seimo posėdyje nedalyvaujant opozicijai.
Nuo kitų metų valstybinę žemės ūkio paskirties žemę daugiau asmenų galės įsigyti be aukciono, o 80 proc. pajamų už parduotus sklypus pateks į Valstybės gynybos fondą.
Įsigyti neurbanizuotoje vietovėje esančius sklypus, kuriuose galima žemės ūkio veikla, galės privačių sklypų savininkai, kurių valdoma žemė besiriboja su parduodamais valstybiniais plotais.
Kartu su leidimu privatizuoti valstybinės žemės sklypus pakoreguotas ir susijusių asmenų reglamentavimas – susijusiais bus laikomi asmenys bei įmonės, jei vienas jų valdo bent 5 proc. įmonės akcijų. Dabar šis reikalavimas yra 25 proc.
Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas yra sakęs, kad valstybinių iki 3 ha sklypų yra 110 tūkst., o jų bendras plotas siekia 127 tūkst. ha. Jo teigimu, pagal dabartinius verčių žemėlapius iš žemės pardavimo valstybė galėtų gauti apie 828 mln. eurų.
Žemės įstatymo pataisas praėjusios kadencijos pabaigoje inicijavo Seimo nariai Kazys Starkevičius bei Viktoras Fiodorovas, kurie tuomet siūlė parduoti ne didesnius kaip 10 hektarų sklypus.
