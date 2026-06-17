 Vyriausybė – už privalomą lošėjo kortelę, lošimus be grynųjų pinigų

Vyriausybė – už privalomą lošėjo kortelę, lošimus be grynųjų pinigų

2026-06-17 14:11
BNS inf.

Siekiant mažinti azartinių lošimų prieinamumą ir jų žalą žmonėms Vyriausybė pritarė siūlymui įvesti privalomą lošėjo kortelę, atsisakyti atsiskaitymų grynaisiais pinigais kazino ir kitose lošimų vietose.

<span>Vyriausybė – už privalomą lošėjo kortelę, lošimus be grynųjų pinigų</span>
Vyriausybė – už privalomą lošėjo kortelę, lošimus be grynųjų pinigų / Š. Mažeikos / BNS nuotr.

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Tokioms Finansų ministerijos parengtoms Azartinių lošimų ir Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymų pataisoms dar turės pritarti Seimas.

Ministerijos teigimu, pataisomis siūloma įtvirtinti privalomą visiems lošėjams kortelę tiek fizinėse vietose, tiek ir nuotolinėse, atsisakyti atsiskaitymų grynaisiais bei suteikti daugiau įgaliojimų Lošimų priežiūros tarnybai, kad rinka būtų prižiūrima efektyviau.

Be to, mažinant administracinę naštą verslui siūloma atsisakyti įvairių perteklinių reikalavimų.

Ministerija pažymi, kad dabartinės priemonės ir reikalavimai įmonėms taikyti lošėjų apsaugos priemones, pavyzdžiui, elgesio stebėseną, limitus, neapsaugo lošėjo nuo lošimo kitur.

Siūloma, kad įstatymo pakeitimai, susiję su lošimų veiklos priežiūra bei naikinantys perteklinius reikalavimus verslui, įsigaliotų nuo 2027 metų gegužės 1 dienos, o susiję su lošėjo kortele – nuo 2029 metų sausio 1 dienos.

Šiame straipsnyje:
finansų ministerija
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