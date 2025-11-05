 Vyriausybė spręs dėl garantijų darbuotojams mirus darbdaviui

2025-11-05 07:00
BNS inf.

Vyriausybė trečiadienį posėdyje spręs dėl kai kurių politikų siūlymo nuo kitų metų mokėti ilgalaikio darbo išmoką, kai darbo sutartis pasibaigia mirus darbdaviui.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo pritarti tokiam Seimo demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narių pasiūlymui.

Šiuo metu ilgalaikio darbo išmoka mokama, jeigu darbuotojas iš darbo atleidžiamas darbdavio iniciatyva be jo kaltės arba jo bankroto atveju.

Pasak siūlymo iniciatorių, mirus darbdaviui darbo santykių pabaiga būna nulemta objektyvių, nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių, todėl tai padėtų spręsti darbuotojų socialinės apsaugos trūkumą.

Teigiama, kad iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo tam reikėtų apie 23 tūkst. eurų per metus.

