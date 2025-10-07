Seimas linkęs numatyti išmokas dėl darbdavio mirties darbo netekusiems gyventojams

Už tokias Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno pavaduotojo Domo Griškevičiaus inicijuotas įstatymo pataisas antradienį po svarstymo vieningai balsavo 105 Seimo nariai. Dėl pasiūlyto reguliavimo Seimas paprašė Vyriausybės išvados.
Įsigaliojus naujoms įstatymo pataisoms, į išmoką galės pretenduoti tik tie žmonės, kurių darbo santykiai su mirusiu darbdaviu nepertraukiamai tęsėsi daugiau negu 5 metus.
Siūloma, kad naujas reguliavimas, padėsiantis žmonėms, kurie mirus darbdaviui lieka be darbo, įsigaliotų nuo kitų metų.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, 2024 m. šalyje buvo 9 darbuotojai, kurie galėjo pretenduoti į išmoką mirus darbdaviui. Šiemet tokių atvejų kol kas nebuvo.
ELTA primena, kad pagal galiojantį įstatymą teisę į ilgalaikio darbo išmoką turi darbo netekę, daugiau negu 5 metus išdirbę darbuotojai, jei darbo sutartis nutraukta darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Taip pat tokią išmoką gali gauti ir tie, kurių darbo sutartis nutraukta darbdaviui bankrutavus.
