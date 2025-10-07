 Seimas linkęs numatyti išmokas dėl darbdavio mirties darbo netekusiems gyventojams

2025-10-07 11:33
Jadvyga Bieliavska (ELTA)

Seimas linkęs numatyti teisę gyventojams gauti ilgalaikio darbo išmoką ir tokiais atvejais, kai netenkama darbo mirus darbdaviui.

Domas Griškevičius
Domas Griškevičius / J. Kalinsko / ELTOS nuotr.

Už tokias Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno pavaduotojo Domo Griškevičiaus inicijuotas įstatymo pataisas antradienį po svarstymo vieningai balsavo 105  Seimo nariai. Dėl pasiūlyto reguliavimo Seimas paprašė Vyriausybės išvados.

Įsigaliojus naujoms įstatymo pataisoms, į išmoką galės pretenduoti tik tie žmonės, kurių darbo santykiai su mirusiu darbdaviu nepertraukiamai tęsėsi daugiau negu 5 metus.

Siūloma, kad naujas reguliavimas, padėsiantis žmonėms, kurie mirus darbdaviui lieka be darbo, įsigaliotų nuo kitų metų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, 2024 m. šalyje buvo 9 darbuotojai, kurie galėjo pretenduoti į išmoką mirus darbdaviui. Šiemet tokių atvejų kol kas nebuvo.

ELTA primena, kad pagal galiojantį įstatymą teisę į ilgalaikio darbo išmoką turi darbo netekę, daugiau negu 5 metus išdirbę darbuotojai, jei darbo sutartis nutraukta darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Taip pat tokią išmoką gali gauti ir tie, kurių darbo sutartis nutraukta darbdaviui bankrutavus. 

