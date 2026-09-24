Virginijus Sinkevičius kvietė valdančiųjų koalicijos tarybos posėdį dėl degalų kainų

„Šiandien inicijavau koalicijos tarybos posėdį dėl degalų kainų“, – ketvirtadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė jis.
„Premjerui Mindaugui Sinkevičiui ir Aurelijui Verygai pasiūliau jau kitą savaitę svarstyti konkretų kainų amortizavimo planą“, – pridūrė V. Sinkevičius.
Pasak jo, dėl degalų kainų krizės reikia aiškaus veiksmų plano, o ne gesinti gaisrą jam jau įsiplieskus.
„Degalų kainų šuolio visiškai kontroliuoti negalime, tačiau valstybė gali ir turi imtis veiksmų, kurie sumažintų kainų augimo poveikį žmonėms ir verslui“, – sako V. Sinkevičius.
Jis siūlo mažinti akcizą 10 centų už litrą, stebėti degalų kainas, įstatyme įtvirtinti mechanizmą, kas vyktų degalų kainai pasiekus nustatytą kritinę ribą.
Politikas ragina nustatyti tikslinę pagalbą žmonėms, kuriems automobilis ar viešasis transportas yra būtinas norint pasiekti darbo vietą, pavyzdžiui, darbdavio apmokėtos ar kompensuotos darbuotojo kelionės į darbą išlaidos, kai atstumas viršytų 20 km, būtų laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis.
Taip pat siūloma taikyti 80 proc. viešojo transporto lengvatą žmonėms, vykstantiems į darbą ir iš jo, kai atstumas nuo namų iki darbovietės siektų ne mažiau kaip 20 kilometrų.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas.
Tuo metu susisiekimo ministras Juras Taminskas BNS pranešė, kad 50 proc. nuolaidą svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems ji įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti Transporto lengvatų įstatymo pataisą. Tokia lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio.
Savo ruožtu finansų ministras Taurimas Valys ketvirtadienį Seime žadėjo netrukus paviešinti priemones, mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui.
Jis pabrėžė, kad siekiant mažinti degalų kainas analizuojamos įvairios alternatyvos, įskaitant dyzelino akcizo mažinimą.
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