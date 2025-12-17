VERT įvardijo, kiek yra už elektrą dar permokančių vartotojų

„Stebime tendenciją, kad už elektros energiją permokančių vartotojų skaičius nuo metų pradžios stipriai sumažėjo. Vartotojai nėra tik pasyvūs stebėtojai – jie seka kainas ir ieško geriausių pasiūlymų bei sprendimų“, – pranešime teigia VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Tarybos atlikta lapkričio mėnesio analizė rodo, kad šiuo metu 30 proc. (arba per 310 tūkst.) buitinių elektros energijos vartotojų vis dar atsiskaito kainomis nuo 0,25 euro už kilovatvalandę (kWh) ir daugiau. Iš jų kiek daugiau nei 49 tūkst. buitinių vartotojų, pasirinkusių fiksuotos kainos planus, vis dar gerokai permoka už elektrą, mokėdami nuo 0,29 euro už kWh ir daugiau.
Likusi dalis – daugiau nei 261 tūkst. buitinių vartotojų – moka nuo 0,25 iki 0,289 euro už kWh.
Tuo metu vartotojų, mokančių iki 0,249 euro už kW, skaičius nuo metų padidėjo daugiau nei dvigubai – nuo 330 iki 735 tūkst.
VERT pabrėžia, kad visi vartotojai turi galimybę rinktis palankesnius planus. Pagal vyraujančius nepriklausomų tiekėjų planus, naujiems buitiniams vartotojams, kurie suvartoja apie 100 kWh per mėnesį, siūlomos sutarčių kainos prasideda nuo 0,215 euro už kWh, tačiau konkreti suma priklauso nuo suvartojimo, pasirinko tiekėjo ir kitų faktorių.
