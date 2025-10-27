„Litgrid“: didmeninė elektros kaina praėjusią savaitę mažėjo

Spalio 20–26 dienomis vidutinė didmeninė elektros kaina Latvijoje buvo tokia pati kaip Lietuvoje, o Estijoje – 2 eurais mažesnė, pranešė perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“.
„Praėjusią savaitę dėl įvairių remontų, testų ir ribojimų Baltijos šalių elektros rinkos veikė neįprastomis sąlygomis. Tačiau vidutinė kaina didmeninėje rinkoje mažėjo beveik 40 proc. Spalio 20–31 dienomis vykdomi Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės transformatorių pastotės rekonstrukcijos darbai, dėl to ribojami elektros prekybos pralaidumai tarp Baltijos ir Šiaurės šalių“, – pranešime teigė „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.
„Vis tik sumažėjusios importo galimybės reikšmingos įtakos turėjo tik pirmadienį ryte (20 dieną), kai elektros kaina trumpam šoktelėjo iki 1000 eurų už megavatvalandę. Vėliau išaugusi vėjo gamyba ir prasidėję bandymai Elektrėnų komplekse grąžino kainas į įprastą lygį“, – pridūrė D. Šikšnys.
Anot pranešimo, elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę augo 2 proc. iki 231 GWh. Vietos elektrinės šalyje užtikrino 90 proc. suvartojimo. Bendrai Lietuvoje buvo pagaminta 206 GWh elektros – 30 proc. daugiau nei prieš savaitę. Daugiausiai elektros pagamino vėjo elektrinės, jų gamyba augo 72 proc. iki 121 GWh.
13 proc. šalies elektros poreikio buvo importuota. Bendras importo kiekis mažėjo 36 proc. iki 74 GWh, iš jų 84 proc. importuota iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, iš Lenkijos 10 proc., o likę 7 proc. iš Latvijos.
Praėjusią savaitę eksporto srautai iš Lietuvos augo 53 proc. iki 43 GWh: 54 proc. buvo nukreipti į Latviją, 40 proc. – į Lenkija, o likę 6 proc. – į Skandinaviją.
