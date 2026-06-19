Vaitiekūnas Plungėje aptars regiono investicijų ir finansavimo galimybes

Kaip pranešė Finansų ministerija, ministro susitikimas su verslo, žemės ūkio ir viešojo sektoriaus atstovais vyks Žemaičių dailės muziejuje – kunigaikščio M. Oginskio rūmuose.
Susitikimo metu bus pristatytos valstybės finansavimo priemonės, kurios prisideda prie pokyčių Plungės regione, stiprina vietos verslo konkurencingumą bei spartina investicinių projektų įgyvendinimą.
12 val. vyks panelinė diskusija, kurioje dalyvaus finansų ministras K. Vaitiekūnas, nacionalinio plėtros banko ILTE klientų finansavimo tarnybos vadovė Giedrė Gečiauskienė, Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) direktorės pavaduotoja Sandra Remeikienė ir Plungės rajono meras Audrius Klišonis.
Anot Finansų ministerijos, po diskusijos vyks verslo, žemės ūkio ir viešojo sektoriaus individualios konsultacijos su nacionalinio plėtros banko ILTE ir CPVA ekspertais, kurių metu dalyviai galės gauti atsakymus į aktualius verslo, investicijų ir projektų finansavimo klausimus.
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