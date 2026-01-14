Vaičiūnas Briuselyje aptars energetinį saugumą, IAE uždarymo finansavimą

Vizito metu bus aptariami klausimai, susiję su naujos 2028–2034 metų ESs daugiametės finansinės programos ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. Connecting Europe Facility, CEF) reglamento derybomis, kritinės energetikos infrastruktūros apsauga ir atsparumo didinimu bei IAE eksploatavimo nutraukimo finansavimu, pranešė ministerija.
„Ministras aptars Lietuvos prioritetus užtikrinant energetinį saugumą, regiono kritinės energetikos infrastruktūros atsparumą fizinėms, kibernetinėms ir hibridinėms grėsmėms, taip pat energetikos projektų finansavimo tvarumą“, – teigiama pranešime.
Ministras susitiks su EK Energetikos vadove Ditte Juul Jorgensen (Dite Jul Jorgensen), EK konkurencingumo vadove Anna Colucci (Ana Koluči) bei europarlamentarais.
Naujausi komentarai