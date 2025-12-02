 Už neteisėtą žvejybą brakonieriams – griežtesnės baudos

2025-12-02 12:14
ELTOS inf.

Lietuvoje antradienį įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodekso pataisos, numatančios griežtesnes sankcijas už neteisėtą žvejybą. Pagal naujas nuostatas už pažeidimus, naudojant  draudžiamus žvejybos įrankius, galės būti konfiskuojamos transporto priemonės, kuriomis gabentas neteisėtai sugautos žuvys, pranešė Aplinkos ministerija.

Už neteisėtą žvejybą brakonieriams – griežtesnės baudos / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Institucijos teigimu, pakeitimai inicijuoti dėl pasikartojančiū brakonieriavimo atvejų, kai tie patys asmenys daug kartų žvejoja draudžiamais žvejybos įrankiais ir daro žalą gamtai, o skirtos piniginės baudos neveikia.

„Priimti pakeitimai numato, kad už administracinius nusižengimus, padarytus naudojant draudžiamus žvejybos įrankius ir būdus, taip pat už limituotos lašišų ir šlakių žvejybos pažeidimus gali būti skiriamas transporto priemonių, kurios buvo panaudotos draudžiamų žvejybos įrankių ar neteisėtai sugautų žuvų gabenimui, konfiskavimas. Nesvarbu, ar transporto priemone būtų gabenami tik draudžiami žvejybos įrankiai, ar tik neteisėtai sugautos žuvys, ar viskas kartu, tokią transporto priemonę būtų galima konfiskuoti“, – pranešime nurodė Aplinkos ministerija.

Sprendimus dėl transporto priemonių konfiskavimo priims Aplinkos apsaugos departamentas.

Iki šiol už šiurkščius ir pakartotinius žvejybos pažeidimus buvo leidžiama konfiskuoti pažeidimo padarymo įrankius ir priemones – žvejybos įrankius valtis ir kitas priemones. 

Šiame straipsnyje:
brakonieriai
konfiskacija
transporto priemonės
baudos
neteisėta žvejyba

