Tyrimas atskleidė, apie ką svarsto daugiau nei pusė Lietuvos jaunimo

Tyrimo duomenimis, 18–29 m. amžiaus gyventojų grupėje 21 proc. norėtų imtis verslo, tačiau kol kas nėra atradę tinkamos krypties, o 22 proc. jau turi minčių apie nuosavą veiklą, bet dar neturi konkretaus plano.
Tuo metu 5 proc. jaunų suaugusiųjų teigė jau turintys konkretų planą, o dar 10 proc. žinantys, kokio verslo norėtų imtis, tačiau jiems trūksta finansų arba laiko.
Taip pat tyrimo rezultatai parodė, kad jaunimo susidomėjimas nuosavu verslu viršija šalies vidurkį – tarp visų apklaustųjų apie savo verslą svarsto 40 proc. gyventojų.
„Beveik 20 proc. punktų atotrūkis tarp jaunimo ir visų gyventojų yra reikšmingas signalas apie jaunimo verslumo potencialą. Jauname amžiuje natūraliai formuojasi profesinė kryptis, todėl tai geras laikas ne tik įgyti žinių, bet ir imtis iniciatyvos“, – pranešime teigia „Swedbank“ Finansinio raštingumo srities vadovė Justina Bagdanavičiūtė.
Tyrimo duomenimis, svarbiausia priežastis imtis verslo tiek jaunimui, tiek visiems šalies gyventojams – noras dirbti sau. Taip nurodė 65 proc. 18–29 metų apklaustųjų ir 67 proc. visų verslą kurti svarstančių gyventojų.
Vis dėlto jaunimas dažniau verslą sieja su didesnėmis pajamomis – tai tikisi pasiekti 61 proc. jaunų suaugusiųjų, palyginti su 52 proc. visų respondentų. Taip pat galimybę rinkai pasiūlyti naujų produktų ar paslaugų kaip paskatą imtis verslo nurodė 22 proc. jaunimo ir 10 proc. visų apklaustųjų.
„Tai rodo, kad daliai jaunų žmonių verslas yra ne vien būdas susikurti darbo vietą sau. Jie dažniau mato jį kaip galimybę įgyvendinti naują idėją, sukurti kitokį produktą ar paslaugą ir taip atrasti savo vietą rinkoje“, – nurodo J. Bagdanavičiūtė.
Reprezentatyvų šalies gyventojų tyrimą šių metų liepos pabaigoje „Swedbank“ užsakymu atliko bendrovė „Spinter“. Tyrimo metu buvo apklausta nuo 18 iki 75 metų amžiaus 1 017 gyventojų.
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