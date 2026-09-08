Teismas prašys ESTT išaiškinimo, ar dyzelinu varoma medkirtė gali pretenduoti į paramą

Regionų administracinis teismas pranešė kreipęsis į ESTT dėl valstybės pagalbos įrenginiui, kuriam veikti naudojamas iškastinis kuras, sąlygų išaiškinimo.
Teismas teiraujasi, ar ES reglamente vartojama sąvoka „iškastiniu kuru kūrenami energijos įrenginiai“ apima bet kokius tokį kurą naudojančius įrenginius, įskaitant miškui kirsti naudojamą medkirtę. Klausimas kilo teismui nagrinėjant bendrovės skundą, kuriame ginčijamas NMA sprendimas neskirti valstybės pagalbos įmonei.
NMA bendrovės paraišką atmetė, nes įrenginys naudoja dyzelinį kurą, todėl valstybės pagalba jam neteikiama. Agentūros įsitikinimu, medkirtė patenka į ES reglamento taikymo sritį, tačiau bendrovė su tokiu aiškinimu nesutinka.
Pasak įmonės, pagrindinė medkirtės paskirtis yra ne energijos gamyba, o mechaninis miško kirtimas, todėl ji laikosi pozicijos, kad įrenginiui naudojamas dyzelinas nėra pakankamas pagrindas medkirtę priskirti prie iškastiniu kuru kūrenamų energijos įrenginių.
Taigi teismui kilo abejonių, kaip reikėtų aiškinti pastarąją sąvoką.
Teismas pabrėžė, kad, viena vertus, ES klimato ir energetikos politika siekiama pamažu atsisakyti iškastinio kuro, todėl galima manyti, kad ši sąvoka gali būti suprantama kaip apimanti visus tokius įrenginius. Vis dėlto sisteminis vertinimas kelia abejonių dėl plačios sąvokos apimties.
Regionų administracinis teismas sustabdė bylos nagrinėjimą, kol bus priimtas ESTT prejudicinis sprendimas.
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