STT: išduodant alkoholio prekybos licencijas – korupcijos rizikos

Anot jos, fragmentuota priežiūra, pertekliniai savivaldybių reikalavimai, nesuderinti duomenų mainai ir informacinių sistemų trūkumai sudaro sąlygas galimai nepagrįstiems sprendimams, o kai kuriais atvejais leidžia įmonėms apeiti draudimus ir vykdyti veiklą, kuri neatitinka reikalavimų.
STT nustatė, kad Klaipėdos rajono, Druskininkų ir Jurbarko rajono savivaldybėse prašoma licencijų išdavimui pateikti papildomus, teisės aktuose nenurodytus dokumentus. Taip sukuriamos nelygios konkurencijos sąlygos ir didinama neformalių susitarimų rizika.
Taip pat nustatyta, kad kai kuriose savivaldybėse licencijos buvo išduotos įmonėms, kurios neatitiko visų kriterijų, o vienai įmonei leista prekiauti ugdymo įstaigos teritorijoje, nors tai daryti draudžia įstatymas.
Anot STT, ypač daug rizikų kyla išduodant vienkartines licencijas prekybai alkoholiu mugėse. Alkoholio kontrolės įstatyme numatyta, kad prekyba alkoholiu mugėje gali būti iki 10 dienų, tačiau kai kurios įmonės, teikiančios paramą mugių organizatoriams, gauna po tris–keturias vienkartines licencijas prekiauti toje pačioje mugėje.
„Formaliai vertinant, kiekvienos tokios licencijos galiojimo trukmė neviršija dešimties dienų, tačiau dėl to, kad savivaldybė išduoda tai pačiai įmonei po kelias licencijas, (...) įmonei leidžiama nepertraukiamai prekiauti alkoholiu mugėje mėnesį ar ilgiau“, – teigia STT.
Tarnyba pažymi, kad įmonės, prašančios licencijų prekybai daugiabučiuose namuose, gali neteikti gyventojų sutikimų, jeigu prieš tai tose pačiose patalpose veikusi įmonė nebuvo nutraukusi prekybos ilgiau kaip vienerius metus.
Tačiau STT pastebėjo atvejį, kai įmonė pateikė prieš kelerius metus surinktus sutikimus, gautus kitos įmonės, kuri toje vietoje nebeprekiavo kelerius metus. Nepaisant to, Vilniaus miesto savivaldybė leidimą išdavė.
STT teigia, kad Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, savivaldybės, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba bei policija neužtikrina informacijos mainų, o duomenys neretai būna neišsamūs ar pasenę.
Dėl to institucijos nežino tikslaus prižiūrimų įmonių skaičiaus, be to, rizikingos įmonės gali išvengti atsakomybės, o sąžiningi verslo dalyviai – susidurti su nesąžininga konkurencija, teigiama pranešime.
STT rekomenduoja Ekonomikos ir inovacijų ministerijai inicijuoti teisės aktų pakeitimus, o Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui bei savivaldybėms – tobulinti procedūras, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos visiems rinkos dalyviams.
STT analizę atliko Vilniaus mieste, Klaipėdos, Jurbarko, Šalčininkų rajonuose, Druskininkuose bei Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente.
