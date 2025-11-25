„Sodra“ skelbia, kiek padidėjo darbuotojų pajamos „į rankas“

Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių per metus padidėjo 8,1 proc. (180 eurų) – iki 2402 eurų.
„Didžiausią įtaką darbo pajamų augimui darė šiais metais padidėjusi minimali mėnesinė alga. Svarbu tai, kad pajamų augimas ne tik nominalus. Jis viršijo metinę infliaciją, kuri rugsėjį siekė 4 proc., tad realios darbuotojų pajamos keliais procentais didėjo“, – spaudos konferencijoje antradienį teigė „Sodros“ Statistikos, analizės ir prognozės skyriaus patarėja Kristina Zitikytė.
„Sodra“ skaičiuoja, kad kas ketvirtas darbuotojas trečiąjį ketvirtį uždirbo 1–1,5 tūkst. eurų prieš mokesčius, arba 755–1012 eurų „į rankas“, daugiau nei trečdalis – atitinkamai 1,5–2,5 tūkst. eurų arba 1012–1525 eurus, o kas penktas – atitinkamai 2,5–4 tūkst. eurų arba 1525–2420 eurų.
Sparčiausiai – 14 proc. – augo transporto įmonių darbuotojų algos, tačiau jos liko mažesnės nei vidutinės – augo iki 1829 eurų prieš mokesčius (1176 eurų po mokesčių). Vairuotojų pajamos į rankas padidėjo 140 eurų iki 1030 eurų
Administravimo ir aptarnavimo įmonėse dirbančiųjų pajamos per metus augo 12,6 proc. iki 1079 eurų (po mokesčių), prekybininkų – iki 11,4 proc. iki 1218 eurų, mokytojų – apie 10 proc. iki 1436–1660 eurų.
Naujausi komentarai