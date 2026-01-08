Šimonytė apie pensijų reformą: svarstys trauktis net tie, kurie neplanavo

„Žmonės, kurie net nebūtų pagalvoję niekur trauktis, jiems turbūt kils klausimų apie tai, kiek ilgam ši sistema liks, kaip ji dar gali keistis po šitų Seimo rinkimų ar gal net šitoje kadencijoje, jei politikai vėl nuspręs, kad čia yra tokia tema, kur galima padalinti žmonėms jų pačių pinigus, kad jie tau dar ir padėkotų“, – ketvirtadienį laidoje „Iš esmės“ kalbėjo I. Šimonytė.
Anot konservatorės, dabartinės premjerės Ingos Ruginienės anksčiau vadovaujamos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) iniciatyva be reikalo destabilizuoja pensijų sistemą.
„Į sistemą yra įvedamas didelis nestabilumas. Nenustebčiau, jei net tie žmonės, kuriems nėra didelio intereso ar jie niekada neplanavo iš antrosios pakopos trauktis, jiems šaus į galvą mintis, kad gal ir vertėtų iš to kaupimo trauktis“, – tikino I. Šimonytė.
„Gal jie pagalvos, jog patys išmintingiau, geriau ar rezultatyviau tuos pinigus investuos, nes nežino, kas gali atsitikti po dvejų ar ketverių metų. Tas laiko langas nuo paskutinės buvusios reformos iki dabartinės yra tikrai trumpas tokiai sistemai, kaip antroji pensijų pakopa“, – teigė buvusi ministrė pirmininkė.
ELTA primena, kad papildomai pensiją antroje pakopoje kaupiantys gyventojai iš jos gali laisvai trauktis nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos.
Nusprendę likti kaupime gyventojai gali toliau pasirinkti standartinę 3 proc. įmoką nuo atlyginimo arba išsiimti dalį lėšų – vieną kartą iki 25 proc. sukauptos sumos (ne daugiau nei įmokėjo žmogus), taip pat – visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
Taip pat galioja trys sąlygos – liga, dalyvumo netekimas ir paliatyvi pagalba – kai galima be apmokestinimo iki pensijos išsiimti visas lėšas.
Šiuo metu antroje pakopoje kaupia apie 1,4 mln. žmonių.
