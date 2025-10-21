Įvardijo, kiek procentų ikipensinio amžiaus žmonių pasitrauks iš antros pensijų kaupimo pakopos

„Prognozuojama, kad 60 proc. priešpensinio amžiaus pensijų kaupimo dalyvių nutrauks pensijų kaupimą“, – nurodoma Seimo antradienį priimtame svarstyti kitų metų Pensijų anuitetų fondo biudžeto projekte.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad 2026–2027 metais antrąją pakopą turėtų palikti po maždaug 20 proc. kaupiančiųjų, kurių didžiąją dalį sudarys būtent ikipensinio amžiaus asmenys.
„Pagal mūsų prognozes planuojama, kad (...) kitais metais turėtų pasitraukti apie 20 proc., antrais metais (2027-aisiais – BNS) irgi apie 20 procentų. 60 proc. yra kalba apie vyresnius nei 60-ies metų“, – pristatydama anuitetų fondo biudžetą antradienį Seime sakė J. Zailskienė.
Taip ji kalbėjo sulaukusi parlamentarų pastabų dėl skirtingų jos ir premjerės Ingos Ruginienės anksčiau viešai išsakytų prognozių, kiek asmenų kitąmet galėtų pasitraukti iš kaupimo.
Dar balandį tuometinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė I. Ruginienė prognozavo, kad iš kaupimo pasitrauks apie 20 proc. žmonių, tuo metu J. Zailskienė yra minėjusi apie 40 procentų.
„Jūs pati sakėte, kad 40 proc., Ruginienė – kad 20 procentų. Dabar spėjama, kad 60 procentų“, – Seimo posėdyje sakė liberalas Eugenijus Gentvilas.
„Šiaip planuojama apie 20 procentų (kasmet – BNS)“, – patikslino J. Zailskienė.
Pensijų anuitetų fondo biudžeto 2026 metų projektą po pateikimo palaikė 87 Seimo nariai, vienas balsavo prieš, o 12 susilaikė.
Projekte numatyta, kad fondo biudžeto įplaukos kitąmet sieks 10,72 mln. eurų, išlaidos – 10,62 mln. eurų.
Šiuo metu antroje pakopoje kaupia apie 1,403 mln. gyventojų. o bendras jų sukauptas turtas rugpjūčio pabaigoje siekė apie 9,79 mlrd. eurų.
Nuo 2026 metų gyventojai galės iš pensijų fondų atsiimti dalį arba visas lėšas ar ilgesniam laikotarpiui sustabdyti įmokas.
Naujausi komentarai