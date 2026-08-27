 Šilumos tiekėjams – palankesnis kuro kainų skaičiavimas

Šilumos tiekėjams – palankesnis kuro kainų skaičiavimas

2026-08-27 17:16
BNS inf.

 Nuo lapkričio šilumos tiekėjams perkant kurą jo sąnaudos bus vertinamos pagal ketvirčio, o ne metų kainų pokyčius rinkoje, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), pakoregavusi šilumos kainų nustatymo metodiką ir susijusius teisės aktus. 

<span>Šilumos tiekėjams – palankesnis kuro kainų skaičiavimas</span>
Šilumos tiekėjams – palankesnis kuro kainų skaičiavimas / T. Lukšio / BNS nuotr.

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Pasak VERT Duomenų analizės ir vertinimo departamento direktoriaus Aivaro Ciesiūno, anksčiau priimti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai numato vietoje metinių taikyti ketvirčio kuro kainas.

„Nauja tvarka yra aktuali šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems gamintojams apskaičiuojant leistinų gauti pajamų dydį bei planuojant kuro įsigijimus. Ketvirčio kuro kainos taikymas leis skaičiavimuose operatyviau atspindėti rinkoje vykstančius pokyčius ir užtikrins, kad vertinant kuro sąnaudas būtų vadovaujamasi aktualesne informacija“, – pranešime sakė A. Ciesiūnas.

Dabar šilumos tiekėjų kuro sąnaudos, kai jas reikia riboti, vertinamos pagal vidutinę metinę kuro kainą, o nuo lapkričio jos bus ribojamos pagal kuro rūšies ketvirčio kainą. Sąnaudų ribojimas netaikomas biržoje įsigyjamam biokurui ir dujoms, pabrėžia VERT. 

Šiame straipsnyje:
VERT
šilumos tiekėjai
kuro kainos
kainų skaičiavimas
nauja tvarka

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