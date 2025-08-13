 Šiems gyventojams – dar 5,7 mln. eurų paramos

2025-08-13 10:42
Gaminantiems vartotojams, norintiems įsirengti elektros kaupiklius namuose, skiriama dar 5,7 mln. eurų paramos, pranešė Energetikos ministerija.

Freepik.com nuotr.

Pasak ministro Žygimanto Vaičiūno, skirti papildomą finansavimą nuspręsta dėl didelio gyventojų aktyvumo anksčiau prašant šios paramos.

„Didindami finansavimą energijos kaupimo įrenginiams sudarome galimybes daugiau žmonių efektyviai kaupti savo pagamintą elektros energiją“, – pranešime sakė Ž. Vaičiūnas.

„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) duomenimis, balandį tam skirta 15 mln. eurų suma jau išnaudota.

Prašymus nuo rugpjūčio 19 dienos galės teikti gyventojai, įsirengę kaupiklius nuo šių metų sausio 7 dienos, o planuojantieji tai daryti  – atsargiai vertinti galimybes gauti finansavimą, nes jo gali nepakakti.

Iki šiol kaupikliams iš viso skirta 23,7 mln. eurų.

Ministerija šių metų rudenį taip pat planuoja virš 5 mln. eurų kvietimą gyventojams, norintiems įsirengti 5 ar daugiau kilovatų (kW) galios saulės elektrinę ir 10 kWh talpos kaupiklį su iki 1 kW leistina galia į ESO tinklą. 

