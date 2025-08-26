Daugiau nei 50 įmonių prašo 197 mln. eurų paramos

Atsižvelgus į paramos poreikį bei siekį stiprinti elektros energetikos sistemos lankstumą bei patikimumą, ministerija numatė papildomai tam skirti 37,33 mln. eurų, o artimiausiu metu skelbs papildomą kvietimą, pranešė ministerija.
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) baigė vertinti įmonių paraiškas – pagal jas Lietuvoje bus įrengta 4 tūkst. megavatvalandžių (MWh) talpos elektros energijos kaupimo įrenginių.
„Tokie pajėgumai užtikrins didesnį elektros energetikos sistemos atsparumą, lankstumą ir saugumą, tai taip pat prisidės prie elektros energijos kainų stabilumo. Didelis verslo susidomėjimas šia priemone rodo, kad investuotojai pasirengę aktyviai prisidėti prie šių tikslų“, – pranešime sakė laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Iš viso numatoma įrengti virš 1,7 tūkst. MW galios ir virš 4 tūkst. MWh talpos elektros energijos kaupimo įrenginių. Bendra tokios apimties projektų vertė – daugiau nei 840 mln. eurų. Valstybės subsidijos sudarys vidutiniškai 14,7 proc. šios sumos.
2020 metais inicijuotas pirmasis didelės galios ir talpos elektros kaupimo įrenginys – į Lietuvos energetikos sistemą integruota energijos kaupimo įrenginių sistema, kurios bendra suminė talpa siekia 200 MWh.
Parama įmonėms didelės galios elektros kaupimo įrenginiams įsirengti teikiama siekiant subalansuoti elektros energetikos sistemą. Priemonės lėšomis skatinami nuo 30 iki 300 MWh talpos įrenginiai.
Naujausi komentarai