Seimui pristatomas siūlymas riboti greito maisto reklamą

Tokių Reklamos įstatymo pakeitimų rengėjas, „Nemuno aušros“ parlamentaras Karolis Neimantas sako, kad visuomenėje auga „nesveiko ar net žalingo“ maisto vartojimas, o tai neigiamai veikia fizinę ir psichologinę žmonių sveikatą.
„Susirūpinimas dėl neigiamo poveikio sveikatai, kurį sukelia greito ar nesveiko maisto gausus vartojimas, ypač nutukimas, įtaka psichologinei sveikatai, lėtinėms ligoms, fiziniam aktyvumui, skatina imtis įvairių teisėkūros veiksmų, kad pažaboti greito maisto vartojimą, ribojant reklamą“, – projekto aiškinamajame rašte teigia K. Neimantas.
Parlamentaras siūlo nesveiko maisto reklamą televizijoje, internete, informaciniuose stenduose ir per kitus sklaidos kanalus riboti nuo 7 val. ryto iki 21 val. vakaro.
Tokia reklama būtų galima 100 metrų atstumu nuo maitinimo įstaigų.
Pasak K. Neimanto, reklama turi tiesioginę įtaką žmonių pasirinkimams, todėl siūlomas ribojimas skatintų vartotojus rinktis sveikesnius produktus ir labiau rūpintis savo sveikata.
