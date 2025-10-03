Gražuliui – rimti kaltinimai: sugriovė šeimą?

„Po Seimo rinkimų jam paskambinau, jis mane pasiuntė, tad nebeskambinau“, – „KK2“ komandai teigė M. Kosteckis.
M. Kosteckis P. Gražuliui padėjo per Europos Parlamento rinkimus ir už tai turėjo gauti atlygį.
„Per Europos Parlamento rinkimus paprašė, ar galiu jam padėti. Pasakiau, kad pats nelakstysiu, nebent galiu padėti su žmonėmis, laksčiau ir pats, bet sakiau, kad žmonėms irgi reikia sumokėti, jis sakė, kad gerai. Klausė, ar galiu susitarti paplatinti visą reklamą, o po to atsiskaitys“, – pasakojo vilnietis.
Po to susitarimo į M. Kosteckio namų garažą tūkstančiais pradėjo plūsti P. Gražulio partijos laikraštukai ir lankstinukai. Vilnietis juos dalijo rinkėjams, darbai vyko, tačiau pinigų nebuvo.
„Vieną kartą atvažiavo, man atrodo, apie 20 tūkst., 25 tūkst. laikraščių, skrajučių. Jau baigėsi, viską išplatinome, atėjome prie mokėjimo. Aš sakau: Petrai, atsiskaitom, sako, per rinkimus per daug pinigų nuėjo, gal padėsi mums per Seimo rinkimus ir iš Seimo pinigų tada? Na, po Seimo rinkimų tada jau atsiskaitysim su tavim“, – kalbėjo M. Kosteckis.
Už darbus, pasak M. Kosteckio, P. Gražulis jam esą liko skolingas 3, 5 tūkst. eurų.
„Prasidėjo tie Seimo rinkimai. Aš jau tada pasakiau: davai, atsiskaitom ir po to jau pradedam toliau dirbt. Atsisakiau per Seimo rinkimus jiems padėti“, – sakė vilnietis.
M. Kosteckis skaičiuoja, kad P. Gražuliui dirbo beveik du mėnesius. Išvykdavo anksti ryte, grįždavo vėlai vakare, nematė šeimos.
„Sakykim, nuo ryto iki vakaro, laikraščiai vieną kartą irgi atvažiavo 2 val. nakties. Beveik du mėnesius manęs šeima nematė“, – pabrėžė M. Kosteckis.
Dėl darbo P. Gražuliui pašlijo M. Kosteckio santykiai su šeima, bet jis ir stengėsi dėl šeimos. P. Gražulis esą buvo pažadėjęs po rinkimų įdarbinti M. Kosteckio žmoną.
„Pažadas buvo, kad įdarbins ją kaip vieną iš padėjėjų Vilniuje, kad būtų jo padėjėja“, – tvirtino vilnietis.
M. Kosteckis, paklaustas, kieno padėjėja, atsakė: „Gražulio.“
Į klausimą, ar jo žmona, M. Kosteckis atsakė: „Taip, mano žmona. Žmonai irgi buvo pasakyta, sakiau, kad stengiuosi dėl darbo.“
M. Kosteckis tikina, kad P. Gražulis jo žmonai esą žadėjo ir solidų atlyginimą, bet su viena sąlyga.
„3,5 tūkst. eurų, tačiau iš tų 3,5 tūkst. eurų, ji turėtų pusė grąžinti, čia toks žodinis susitarimas“, – „KK2“ komandai teigė M. Kosteckis.
M. Kosteckis, paklaustas, kam turėjo grąžinti, atsakė: „Petrui.“
P. Gražulis stipriai prisidėjo prie to, kad M. Kosteckis dabar skiriasi su žmona.
„Patys suprantat moteris, pažadus reikia tęsėt. Nuo to laiko irgi pašlijo, bet po to susitvarkė, bet irgi įkandimai tokie liko“, – šnekėjo M. Kosteckis.
M. Kosteckis su P. Gražuliu jokių oficialių sutarčių sudaręs nebuvo, bet užtat garaže, kaip įrodymus, turi krūvą P. Gražulio makulatūros. Liko bendrų vyrų nuotraukų.
„Pas Gražulį irgi porą kartų svečiuose buvau ir jis buvo. Vienu žodžiu, ir susitikimuose daug“, – tikino vilnietis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
M. Kosteckiui dabar svarbiausia ne pinigai. Svarbiausia parodyti, kad P. Gražulis esą labai nesąžiningas.
„Pinigai pinigais, bet yra principo reikalas. Galit už tuos 3,5 tūkst. Eur, kaip jūs mėgstat, su merginom kur nors atsipalaiduot“, – teigė M. Kosteckis.
Pats P. Gražulis visą tiesą neigia, sako, kad tai yra netiesa, ir labai pyksta ant Milano.
P. Gražulis, paklaustas, kas buvo su M. Kosteckiu, ar apgavo žmogų, „KK2“ komandai atsakė: „Noriu tau pasakyt – ir tu taip nekalbėk, nes aš tave paduosiu teismą, kaip ir jį padaviau. Pareikalavau, kad jis paneigtų melą, o priešingu atveju paduosim į teismą. Jei tu sakai, kad apgavau, tai ir tave paduosiu į teismą.“
Naujausi komentarai