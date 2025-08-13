Seimo komitete – ministro iniciatyva keisti reikalavimus vėjo jėgainių statytojams

Neeilinį komiteto posėdį rengia opozicijai priklausančių liberalų ir konservatorių frakcijų atstovai.
„Mums, kaip aplinkos komiteto nariams, rūpi, kodėl P. Poderskis tarpuvaldžiu be visuotinio aptarimo stengiasi perreguliuoti gyvosios gamtos apsaugą poveikio aplinkai vertinimo procese. Projektas paskelbtas sulig atsistatydinimu ir jį planuojama pasirašyti rugpjūčio pabaigoje“, – pranešime teigė liberalas Simonas Gentvilas.
Anot parlamentarų, projektu siūloma atsisakyti paukščių ir šikšnosparnių tyrimų, kurie atliekami rengiant poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, ir monitoringo jau pradėjus eksploatuoti vėjo elektrines.
Politikų teigimu, taip pat planuojama atsisakyti prevencinių priemonių ir tam tikrų kriterijų, pagal kuriuos nustatomas paukščiams ar šikšnosparniams vėjo elektrinių daromas „reikšmingas neigiamas poveikis“.
S. Gentvilo teigimu, laikinasis aplinkos ministras liepos pabaigoje vienašališkai registravo „itin radikalų“ įsakymo projektą ir save nurodė kaip vienintelį projekto rengėją, nors ministrai esą patys niekada projektų nerengia, jais įrašomi ministerijų specialistai.
Parlamentarai kelia klausimą, ar P. Poderskis „tarpuvaldyje nedaro paslaugų buvusiems savo užsakovams“ – anot jų, prieš pradėdamas dirbti aplinkosaugos sistemoje paskutinė oficiali privati lobistinė laikinojo aplinkos ministro veikla buvo susijusi su vėjo jėgainių parku Alytaus rajone.
Projektui taip pat yra registruota ir Ekonomikos ir inovacijų (EIM) ministerijos išvada, kuria institucija teigia pastabų ar pasiūlymų projektui neturinti.
Naujausi komentarai