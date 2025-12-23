Seimo pirmininkas: koalicija – pakankamai stabili

Pasak politiko, valdančioji dauguma geba priimti sprendimus, nors jos darbą ir lydi atviri ginčai.
„Aš pakankamai stabilia ją pavadinčiau. Man teko dirbti ne vienoje koalicijoje ir tų ginčų koalicijose būna tikrai nemažai“, – Žinių radijui antradienį sakė J. Olekas.
Jis pabrėžė, kad svarbiausi sprendimai, pavyzdžiui, kitų metų valstybės biudžetas, buvo priimtas valdančiųjų balsais, prieš balsavus viasi opozicijai.
Su tokiais atvirais ginčais, nuomonių sakymu, bet darbas vyksta.
„Tai aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų pakankamai stabiliai, su tokiais atvirais ginčais, nuomonių sakymu, bet darbas vyksta“, – kalbėjo Seimo pirmininkas.
BNS rašė, kad nauja valdančioji koalicija Seime susiformavo šiemet vasarą po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo. Ją sudaro socialdemokratai, „aušriečiai“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų frakcija.
Pasitaikantys vieši nesutarimai, daugiausia tarp „Nemuno aušros“ ir socialdemokratų, vis skatino klausimus dėl koalicijos tvarumo. Galimybėmis abejoti dirbti kartu ilgai yra abejoję ir socdemų lyderiai.
