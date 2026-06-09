 Seimas spręs, ar imtis konservatorių siūlymo mažinti atsiskaitymų grynaisiais ribą iki 3 tūkst. eurų

Seimas spręs, ar imtis konservatorių siūlymo mažinti atsiskaitymų grynaisiais ribą iki 3 tūkst. eurų

2026-06-09 06:55
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Seimui antradienį teikiamas kelių konservatorių siūlymas leistiną atsiskaitymų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 tūkst. iki 3 tūkst. eurų.

<span>Seimas spręs, ar imtis konservatorių siūlymo mažinti atsiskaitymų grynaisiais ribą iki 3 tūkst. eurų</span>
Seimas spręs, ar imtis konservatorių siūlymo mažinti atsiskaitymų grynaisiais ribą iki 3 tūkst. eurų / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

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Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo pataisomis taip pat siūlo visiškai uždrausti grynųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisines spragas, leidžiančias skaidyti mokėjimus.

Pakeitimais, be kita ko, siūloma naikinti išimtį, leidžiančią atsiskaityti grynaisiais viršijant ribą, jei sandorio vietoje nėra mokėjimo paslaugos – esą pavedimus galima atlikti išmaniaisiais įrenginiais beveik bet kur Lietuvoje, todėl išimtimi gali būti piktnaudžiaujama.

BNS rašė, kad „Nemuno aušros“ frakcijos nariai pernai siūlė didinti ribą nuo 5 tūkst. iki 15 tūkst. eurų. Finansų ministerija tuomet tokioms pataisoms nepritarė teigdama, kad tai neigiamai paveiktų pastangas mažinti šešėlinę ekonomiką, tačiau šiemet siūlė didinti ribą iki 10 tūkst. eurų.

Vis dėlto, anot ministro Kristupo Vaitiekūno, išgirdus teisėsaugos institucijų argumentus idėjos buvo  atsisakyta.  

Pagal 2022 metų lapkričio 1 dieną įsigaliojusį įstatymą atsiskaitymai už sandorius gali būti atliekami grynaisiais, jeigu jie neviršija 5 tūkst. eurų arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta.

Šiame straipsnyje:
Seimas
grynieji
pinigai
atsiskaitymas

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