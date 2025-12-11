Seimas nustatė ilgesnį terminą nelegalių statybų apskundimui

Tai numatančias įstatymo pataisas ketvirtadienį palaikė 74 Seimo nariai, 1 susilaikė.
Joms įsigaliojus, skundas dėl naujo statinio statybos, rekonstravimo, kai jo tūris padidėja daugiau negu 100 proc., nebus nagrinėjamas, jeigu statybos darbai atlikti daugiau kaip prieš 5 metus iki skundo pateikimo.
Iniciatyvos autorius Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas mano, kad šiuo metu įstatyme yra numatytas gana trumpas – 2 metų – terminas, kai galima pranešti apie nelegalias statybas. Įteisinus 5 metų terminą, parlamentaro teigimu, sumažės nelegalios statybos atvejų, gyventojai turės daugiau laiko pranešti apie pažeidimus.
Parlamentarai taip pat pritarė liberalo Simono Gentvilo siūlymui panaikinti šiuo metu įstatyme numatytą prievolę VTPSI tikrinti, ar žemės savininkai atkūrė sugadintus ar sunaikintus riboženklius.
Beje, spalio pabaigoje Seimas pradėjo svarstyti įstatymo pataisas, siūlančias suteikti galimybę žemės savininkams atsisakyti jų sklypų žymėjimo riboženkliais bei panaikinti baudas už sugadintus ir neatstatytus riboženklius.
Naujos Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo nuostatos įsigalios 2026 m. lapkričio 1 d.
Šiuo metu įstatymas numato, kad VTPSI nenagrinėja skundų dėl statybos teisėtumo, jei paaiškėja, kad statybos darbai atlikti daugiau kaip prieš 2 metus iki skundo pateikimo.
Išimtis taikoma tik tiems atvejams, jei teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą dėl statybos teisėtumo arba kai kyla įtarimų, kad pažeistas viešasis interesas.
