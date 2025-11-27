Seimas linkęs suteikti ilgesnį terminą nelegalių statybų apskundimui

Tai numatančias įstatymo pataisas ketvirtadienį palaikė 58 Seimo nariai, 1 susilaikė. Tam, kad įstatymo pakeitimai būtų priimti, parlamente bus surengtas dar vienas balsavimas.
Jei Seimas pritartų, skundas dėl naujo statinio statybos, rekonstravimo, kai jo tūris padidėja daugiau negu 100 procentų, nebus nagrinėjamas, jeigu statybos darbai atlikti daugiau kaip prieš 5 metus iki skundo pateikimo.
Svarstymo stadijoje parlamentarai taip pat pritarė liberalo Simono Gentvilo siūlymui panaikinti prievolę VTPSI tikrinti, ar žemės savininkai atkūrė sugadintus ar sunaikintus riboženklius.
Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo pataisas inicijavęs Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas sako, kad šiuo metu įstatyme yra numatytas gana trumpas – 2 metų – terminas, kai galima pranešti apie nelegalias statybas.
Įteisinus 5 metų terminą, jo teigimu, sumažės nelegalios statybos atvejų, gyventojai turės daugiau laiko pranešti apie pažeidimus.
Šiuo metu galiojantis įstatymas numato, kad VTPSI nenagrinėja skundų dėl statybos teisėtumo, jeigu paaiškėja, kad statybos darbai atlikti daugiau kaip prieš 2 metus iki skundo pateikimo. Išimtis taikoma tik tiems atvejams, jei teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą dėl statybos teisėtumo arba kai kyla įtarimų, kad pažeistas viešasis interesas.
Naujausi komentarai