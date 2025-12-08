Idėjai didinti stipraus alkoholio ir e. cigarečių akcizus – kliūtys Seime

Ekonomikos komitetas pirmadienį atmetė Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos parlamentarų grupės teiktas Akcizų įstatymo pataisas, kurioms praėjusį penktadienį pritarė Vyriausybė.
Komitetas opozicijos bei valdančiosios „Nemuno aušros“ frakcijos narių Sauliaus Bucevičiaus bei Tado Sadauskio balsais pritarė verslo asociacijų siūlymams nedidinti šių akcizų.
Verslas ir opozicija kritikavo pataisas, nes jos skatintų šešėlinę prekybą ir kontrabandą, valstybė netektų pajamų, be to, tai nebūtinai padėtų kovoti su alkoholio ir e. cigarečių vartojimu.
„Tokiu žingsniu padidinsime kontrabandą, nepaisant to, ką iniciatoriai besakytų. Kuo didesnis atotrūkis yra tarp Lietuvos ir kaimyninių šalių, tuo tikslas kontrabandininkų atsiras vis didesnis. Nelegali prekyba pradės klestėti, mokesčiai į biudžetą nebus sumokami“, – komiteto posėdyje pirmadienį sakė opozicinių liberalų parlamentaras Andrius Bagdonas.
„Kitų šalių rezultatai rodo, kad draudimai neveikia, ypač jaunų žmonių, elgesio, nes jaunimas yra smalsus, jis reaguoja apeidamas, ieškodamas kitų kanalų“, – teigė Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narė Jekaterina Rojaka.
„Valstiečiai“ etilo alkoholio akcizą nuo kitų metų siūlo didinti 25 proc. iki 3,47 tūkst. eurų už hektolitrą, o e. cigarečių skysčio – 3,17 karto iki 2 eurų už mililitrą skysčio.
Viena pataisų autorių Ligita Girskienė teigė, jog akcizą etilo alkoholiui siūloma didinti siekiant suvaldyti išaugusį jo įperkamumą, o e. cigaretėms – norint sumažinti jų vartojimą, ypač tarp jaunų žmonių.
„Situacija su e. cigaretėmis tragiška, matome, kiek daug jaunų žmonių nukenčia nuo to“, – komitete sakė L. Girskienė.
Vyriausybė pasiūlė didesnių akcizų įsigaliojimą nukelti iki 2026-ųjų vidurio, nes mokestiniai pakeitimai privalo įsigalioti po pusmečio nuo jų priėmimo Seime. Be to, Vyriausybė mano, kad nuo 2027 metų akcizas e. cigarečių skysčiui turėtų augti kiek mažiau nei siūlė pataisų rengėjai – iki 3,91 euro, o ne 4,5 euro.
Verslas: akcizų didinimas skatins šešėlinę prekybą
Vis dėlto verslo atstovai pabrėžė, kad Vyriausybė projektui pritarė pažeidžiant teisėkūros tvarką, nes išvadą dėl pataisų priėmė itin skubiai, nesudarant galimybės visuomenės atstovams išreikšti savo nuomonę.
Tokiu projektu būtų iš esmės uždaryta šita rinka, kadangi prekė taptų iš esmės neįperkama, būtų skatinama šešėlinė prekyba iš kitų šalių.
„Tai blogas precedentas žiūrint plačiau, nes tokie atvejai potencialiai galėtų kartotis kitose srityse“, – komiteto posėdyje pirmadienį sakė Lietuvos verslo konfederacijos direktorės pavaduotojas Emilis Ruželė.
Lietuvos alkoholinių gėrimų gamintojų ir importuotojų asociacijos vadovas Mantas Zakarka pabrėžė, kad siūloma didinti akcizą tik stipriam alkoholiui, kuris yra vienintelė kontrabanda įvežama alkoholio rūšis. Anot jo, šių gėrimų rinka mažėja, todėl akcizų didinimas skatins nelegalų vartojimą, nepadės biudžetui surinkti daugiau pajamų.
Tuo metu Nacionalinės elektroninių cigarečių asociacijos atstovas Justinas Poderis teigė, kad pataisas priėmus e. cigarečių skysčio akcizas Lietuvoje būtų gerokai aukštesnis nei kaimyninėse šalyse, o pats produktas būtų nebeįperkamas.
„Tokiu projektu būtų iš esmės uždaryta šita rinka, kadangi prekė taptų iš esmės neįperkama, būtų skatinama šešėlinė prekyba iš kitų šalių“, – komitete kalbėjo J. Poderis.
Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Eglė Stonkutė komitete kalbėjo, jog tokie akcizai siųstų signalą verslui ir investuotojams, jog Lietuvos mokestinė aplinka nėra stabili tuo metu, kai investicijos šalyje ir taip mažėja.
Finansų ministerija skaičiuoja, jog tokie Akcizų įstatymo pakeitimai kitąmet biudžeto pajamas papildytų 27,3 mln. eurų, o 2027 metais – 63,6 mln. eurų.
„Vardan Lietuvos“ narys Lukas Savickas komitete teigė, jog pataisos skirtos „užkamšyti“ valstybės biudžetą, jame stingant lėšų kai kurioms išlaidoms: „Sumos tikrai nėra tokios, kad biudžetas negalėtų susibalansuoti.“
Pirmadienį pataisos taip pat svarstomos pagrindiniame – Biudžeto ir finansų komitete (BFK).
Prašo mokslininkų įvertinti
Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) pavedė mokslininkams per 10 dienų įvertinti valdančiųjų „valstiečių“ iniciatyvas smarkiai didinti akcizus etilo alkoholiui, elektroninių cigarečių skysčiui bei kaitinamajam tabakui.
34-iems parlamentarams paprašius BFK pirmadienį paprašė dviejų Akcizų įstatymo pataisų vertinimą atlikti Lietuvos mokslo akademijai bei Vilniaus ir Kauno technologijos universitetams.
Liberalo Simono Gentvilo teigimu, grupė Seimo narių prašo ekspertų nuomonės, ar pataisoms skubiai išvadą parengusi ir jai pritarusi Vyriausybė nepažeidė Konstitucijoje įtvirtintų teisėkūros procedūrų, taip pat kokį poveikį siūlomas didinimas turėtų ekonomikai.
„Matome stiprius galimus konstitucinių principų pažeidimus dėl terminų išlaikymo, kadangi projektas nebuvo originaliai Vyriausybės, o Vyriausybės derinimo terminai dar nesibaigė. Klausiame, ar legalu taip priiminėti tokius projektus. Antra, – ekonominio vertinimo klausimai“, – BFK posėdyje pirmadienį sakė S. Gentvilas.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ parlamentaras Algirdas Butkevičius pabrėžė, jog svarstant bet kokius akcizų pakeitimus svarbu įvertinti jų ekonominį poveikį bei įtaką viešiesiems finansams.
Tuo metu konservatorius Raimondas Kuodis akcentavo, kad atlikti tokį vertinimą turėtų būti pajėgi Finansų ministerija.
BFK pirmininko socialdemokrato Algirdo Syso teigimu, 10 dienų išvadai parengti turėtų pakakti, nes pataisos „nereikalauja labai didelių mokslinių tyrimų“.
Akcizų įstatymo pataisomis „valstiečiai“ siūlo nuo kitų metų etilo alkoholio akcizą didinti 25 proc. iki 3,47 tūkst. eurų už hektolitrą, o e. cigarečių skysčio – 3,17 karto iki 2 eurų už mililitrą skysčio.
Šiam projektui pirmadienį nepritarė Seimo Ekonomikos komitetas, verslui ir opozicijai pabrėžus, jog toks akcizų padidinimas skatintų šešėlinę prekybą ir kontrabandą, neužtikrintų didesnių pajamų ir nebūtų geriausia priemonė mažinti šių kenksmingų produktų vartojimą.
Kitu įstatymo projektu siūloma kaitinamojo tabako akcizą kitąmet kelti 26,6 proc. iki 113,2 euro. Priėmus abi pataisas 2027-aisiais e. cigarečių akcizas dar didėtų iki 4,5 euro, kaitinamojo tabako – iki 125 eurų.
Vyriausybė penktadienį pataisoms pritarė, tačiau paragino akcizus kelti nuo 2026-ųjų vidurio, o e. cigarečių akcizą 2027-aisiais kelti šiek tiek mažiau – iki 3,91 euro.
Lietuvos verslo konfederacija šeštadienį paskelbė, jog ministrų kabineto išvada priimta pažeidžiant teisėkūros tvarką, nes tai padaryta itin skubiai, nesudarant galimybės visuomenės atstovams išreikšti savo nuomonę.
Šiemet kaitinamojo tabako akcizas siekia 89,4 euro, e. cigarečių – 0,63 euro.inansų ministerija skaičiuoja, jog pakeitimai kitąmet biudžeto pajamas papildytų 27,3 mln. eurų, o 2027 metais – 63,6 mln. eurų.
Naujausi komentarai