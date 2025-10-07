Seimas imasi GPM korekcijų ūkininkams: ko tikėtis

Tokiems GPM įstatymo pakeitimams po pateikimo antradienį pritarė 76 Seimo nariai, vienas balsavo prieš, o dar šeši susilaikė.
Pasak iniciatorių, Seimo priimtame mokestinių pakeitimų pakete liko spraga dėl GPM lengvatos žemdirbiams, todėl siūloma, kad 15 proc. ir 20 proc. tarifai nuo kitų metų būtų taikomi tik iš žemės ūkio gautoms pajamoms, įskaitant iš šioje veikloje naudojamo turto pardavimo.
„Siūlomi patikslinimai, kurie atitiktų birželio 26 dienos pasiūlyto reglamentavimo tikruosius tikslus, nustatyti atskiras apmokestinimo sąlygas pajamoms iš žemės ūkio veiklos ir kartu suderinti mokesčio kreditų mechanizmą“, – Seimo posėdyje sakė vienas pataisų autorių socialdemokratas Matas Skamarakas.
15 proc. tarifas būtų taikomas iki 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) siekiančioms metinėms žemės ūkio pajamoms, o 20 proc. – 60 VDU viršijančioms pajamoms.
BNS rašė, kad ūkininkams reiškus nepasitenkinimą Seime svarstomais mokesčių pakeitimais parlamentas birželį pritarė, kad visiems asmenims, turintiems ūkininko pažymėjimą, tačiau nebūtinai besiverčiantiems ūkininko veikla, būtų taikomi 15 proc. ir 20 proc. GPM tarifai.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas yra sakęs, kad lengvatą planuojama pakoreguoti, tačiau patvirtinti tarifai žemdirbiams nesikeis.
Apie tokios korekcijos būtinumą yra pasisakiusi ir premjerė Inga Ruginienė, ir prezidentas Gitanas Nausėda.
Standartiniai GPM tarifai nuo kitų metų sieks 20, 25 ir 32 proc.
