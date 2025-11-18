Įsiutę ūkininkai veržiasi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą: dingo pažadėti 20 mln. eurų

Be traktorių, bet su nuoskaudomis keliasdešimt ūkininkų vėl pasirodė sostinėje.
Žemdirbiai žengė tiesiai į instituciją, kurioje ir užvirė visa sumaištis – Nacionalinę mokėjimo agentūrą. Ir priežastis tam – dingo pažadėti milijonai.
„Skambina mergaitė ir sako, kad pinigų nebėra. Mano atveju tai 200 tūkst. eurų“, – pasakojo ūkininkas iš Telšių rajono Daivaras Skiotys.
Agentūrai situacija nekasdieniška. Pati pirmadienį pakvietė pokalbiui, bet neplanavo tokio ūkininkų antplūdžio. Už durų tvyro įtampa, o viduje bandymai aiškintis, kur pradingo lėšos.
Žemdirbiai nusipirko techniką, išplėtė ūkius, užpildė mokėjimo prašymus, bet europiniai pinigai į sąskaitas taip ir neįkrito.
„Tai yra apie 20 mln. Suma ir 170 ūkininkų, kuriuos tai liečia“, – kalbėjo žemės ūkio finansų analitikas Ignas Jankauskas.
Paramos tvarkytojai aiškina, kad kaimo plėtros fondo lėšų dalybos turėjo baigtis dar vasarą. Tačiau 125 mln. buvo nepanaudoti, juos grėsė grąžinti Briuseliui.
„Buvo priimtas sprendimas. Darome viską, kad kuo daugiau paramos gavėjų galėtų pasinaudoti fondo lėšomis“, – tikino Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius.
Todėl paramos terminą pratęsė ir pakvietė dalyvauti daugiau ūkininkų.
„Ūkininkai buvo aktyvūs, vėlavo statybų leidimai ir daug priežasčių sutrukdė tiksliai paskaičiuoti. Tačiau liepos viduryje buvo skaičiavimai, kad pinigų trūks“, – aiškino žemės ūkio viceministras Ramūnas Krugelis.
Agentūra teisinasi ir sako, kad pasirinkimų nėra daug. Tikina, kad pinigai atsiras tik kitais metais.
„Ieškome sprendimo, kaip 20 mln. perkelti į kitą laikotarpį“, – tvirtino F. Dirginčius.
Ūkininkams tai reiškia dar kelis mėnesius nežinomybės. Šie jau skolingi už statybas ir techniką, o tiekėjai ir rangovai spaudžia – skaičiuoja delspinigius.
„Jei nebus atsiskaityta su rangovais, bus perkelta mums ir mes turėsime ieškoti lėšų iš savo kišenės“, – piktinosi ūkininkas iš Rietavo Žygimantas Kidikas.
„Per vieną mėnesį kainuos nuo 120 iki 180 tūkst. ir skaičius gali didėti“, – komentavo I. Jankauskas.
Tai tik finansinė žala, tačiau ūkio žmogui ne mažiau svarbi ir reputacija.
„Viską užstačiau: žemes, išmokas. Tai, kad negaunu paramos, gali sugadinti reputaciją bei kredito istoriją, kuri nulems ateities projektus“, – aiškino ūkininkas iš Telšių rajono.
Ministerija žada iki trečiadienio pateikti situacijos sprendimus. Gal ūkininkams pavyks padėti dar šiais metais.
„Bus ir garantiniai raštai teikiami, pagalbos priemonės kompensuoti palūkanas, kurias teks sumokėti ūkininkams“, – tikino R. Krugelis.
„Kažką reikės galvoti, visada yra teisinis kelias. Su valstybe to niekas nenori“, – komentavo Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Martynas Puidokas.
Ankstesnėje kaimo plėtros programoje, investicijoms į ūkio valdas buvo išmokėta 40 mln. eurų.
