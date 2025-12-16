GPM lengvata – tik ūkininkų pajamoms iš žemės ūkio veiklos

Už tai balsavo 73 parlamentarai, susilaikiusių ar prieštaravusių nebuvo.
Priimti pakeitimai numato, kad lengvatiniai 15 ir 20 proc. GPM tarifai nuo naujų metų bus taikomi tik pajamoms iš žemės ūkio veiklos, įskaitant pajamas, gautas pardavus su šia veikla susijusį turtą.
5 proc. mokesčio tarifas galios pajamoms iš žemės ūkio veiklos iki 60 vidutinių darbo užmokesčių (maždaug 138 tūkst. eurų), o 20 proc. tarifu bus apmokestintos pajamos virš minėtos ribos.
Žemės ūkio veiklos pajamos taip pat nebus įtrauktos į kitas pajamas, kurioms bus taikomi progresiniai 20, 25 ir 32 proc. mokesčio tarifai.
Kartu, įvertinant tai, kad pajamoms iš žemės ūkio veiklos taikomi atskiri tarifai, priimtas sprendimas numatyti atskirą joms taikomo mokesčio kredito apskaičiavimo mechanizmą, išlaikantį minimalią 5 proc. efektyviojo tarifo ribą metinėms pajamoms neviršijančioms 20 tūkst. eurų ir 15 proc. ribą pajamoms išaugus iki 35 tūkst. eurų.
Taip pat patikslinta šioms pajamoms tenkančių leidžiamų atskaitymų ir mokestinių nuostolių pripažinimo tvarka.
Už šias pataisas balsavo 73 parlamentarai, vienas susilaikė ir prieštaravusių nebuvo.
Anot projekto rengėjų, iki šiol nuo 2026 m. sausio 1 d. turėjusi įsigalioti tvarka numatė atskirus pajamų mokesčio tarifus žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų pajamoms, tačiau aiškiai nedetalizavo, kaip nuostatos turėjo būti taikomos su žemės ūkio veikla nesusijusioms pajamoms.
ELTA primena, kad Seimas birželį pritarė gyventojų pajamas nuo kitų metų apmokestinti trimis progresyviais tarifais – 20, 25 ir 32 proc., tačiau ūkininkams, pagal Seimo priimtą ir šiuo metu galiojantį sprendimą, bus taikomas lengvatinis tarifas tais atvejais, jei veikla vykdoma pagal ūkininko pažymėjimą.
Seimas birželį priimdamas mokesčių reformą taip pat nusprendė pakeisti nekilnojamojo turto (NT) mokestį, pakelti pelno mokestį ir įvesti naujus cukraus bei draudimo mokesčius, kurių pajamos bus skirtos gynybai.
Visi mokestiniai pakeitimai įsigalios nuo 2026-ųjų.
