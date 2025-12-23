 Seimas apribojo gyventojų skolinimąsi per tarpusavio skolinimo platformas: kas keisis

2025-12-23 14:41
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)
Lukas Juozapaitis (BNS)

Seimas pritarė idėjai apriboti gyventojų skolinimąsi per tarpusavio skolinimo platformas bei taip apsaugoti žmones nuo per didelės finansinės rizikos.

Parlamentas antradienį priėmė Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo pataisas, kuriomis įvedamas skolinimo per tokias platformas limitas – fiziniai asmenys vienam gavėjui per metus nuo pirmos paskolos galės paskolinti iki 1 tūkst. eurų.

Tam pritarė 75 parlamentarai, balsavusių prieš ar susilaikiusių nebuvo.

Tikimasi, kad pakeitimai suvienodins skolinimo reguliavimą su Vartojimo kredito įstatymu, efektyvins paskolų rinką.

Jų iniciatorius socialdemokratas Algirdas Sysas pristatydamas projektą Seimui anksčiau sakė, kad pataisos skatintų tarpusavio skolinimosi plėtrą, padėtų pritraukti daugiau investuotojų bei ilgainiui užtikrinti išduodamų kreditų palūkanų mažėjimą vartotojams.

Anot parlamentaro, pasenusį reguliavimą reikia koreguoti siekiant išlaikyti tinkamą investuotojų apsaugą – platformos vis dažniau siūlo skolinti nekilnojamojo turto projektams, ko nebūdavo anksčiau.

Pakeitimai įsigalios nuo sausio mėnesio.

Tarpusavio platformos suteikia investuotojams galimybę skolinti kitiems asmenims tiesiogiai be tarpininko – banko, kredito unijos ar kitos finansų įstaigos.

