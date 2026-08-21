Savickas apie PVM lengvatos šildymui grąžinimą: šio klausimo darbotvarkėje nėra

„Šiandien šito klausimo politinėje darbotvarkėje nėra“, – apie PVM lengvatos šildymui grąžinimą intervu portalui lrt.lt sakė L. Savickas.
„Tai yra kiekvieno šildymo sezono klausimas. Tačiau svarbiausias aspektas yra kurti sistemą, kur kainos yra konkurencingos ir prieinamos gyventojams. Kokiais būdais tai daryti, yra atskiras klausimas“, – teigė energetikos ministras.
Jis taip pat tikina, jog šiuo metu nėra atsakinga prognozuoti, kokios gali būti šildymo kainos atėjus šaltesniam metų laikui.
„Visų pirma reikėtų laukti žinių iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT), kuris artimiausiu metu tam tikras prognozes suformuluos. Bet mūsų Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenimis sausį–rugpjūtį šilumos kaina tarp Baltijos valstybių buvo mažiausia“, – dėstė L. Savickas.
Kalbėdamas apie dujų kainas, ministras teigė besitikintis, jog jo vadovaujama institucija artimiausiu metu galės pranešti apie ilgalaikių dujų kontraktų įsigijimo aktyvavimą, o tai suteiks galimybes pirkti iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pagal „Henry Hub“ indeksą.
„Šiuo metu daroma nemažai darbų, kaip galėtų atrodyti galutinė situacija. Matome, kad „Henry hub“ kainodara yra stabilesnė. Taip pat matome ir kainų konkurencingumo aspektą“, – tikino jis.
Kalbėdamas apie biokurą, Energetikos ministerijos vadovas teigė, jog jo gana staigų brangimą lemia rinka, o tai būtų galima išspręsti didinant pasiūlą. Jis neatmetė, kad tai galėtų būti daroma per Valstybinių miškų urėdiją – didinant medžių ir krūmynų kirtimus.
LEA duomenimis, vidutinė didmeninė dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF rugpjūčio 10–14 dienomis didėjo 0,23 proc., o savaitės kainų vidurkis sudarė 57,47 euro už megavatvalandę (MWh). Ankstesnę savaitę vidutinė dujų kaina siekė 57,34 euro/MWh.
Pagal gamtinių dujų ateities sandorius, jų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos 1–6 eurų/MWh didesnės, nei buvo manoma prieš savaitę – jos gali svyruoti 28–61 eurų/MWh ribose.
Biokuro kaina rugpjūčio 10–14 dienomis Lietuvoje siekė 27,2 euro/MWh – ji didėjo 3,11 proc., lyginant su ankstesne savaite, kai buvo 26,4 euro/MWh. Vidutinė ilgalaikių biokuro sandorių kaina augo 0,6 proc. ir siekia 29,82 euro/MWh – tai 46 proc. daugiau nei prieš metus, kai buvo 20,26 euro/MWh.
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