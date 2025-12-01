Demokratai kritikuoja: 2026-ųjų biudžeto projektas didins socialinę atskirtį

„Šis biudžetas neišlaiko nei fiskalinio tvarumo balanso, nei socialinio saugumo balanso“, – pirmadienį spaudos konferencijoje kalbėjo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Linas Kukuraitis.
Demokratas Algirdas Butkevičius pabrėžė, kad dėl galimybės išsiimti pinigus iš antrosios pensijų pakopos kitais metais biudžeto pajamos augtų 16 proc., tačiau 2027 ir 2028 metais jos didės minimaliai.
„Ateinančiais metais valstybės biudžeto pajamų augimas, kuris, mano manymu, tikras nebus toks optimistinis – 16 proc., lyginant su 2025 metais. (...) 2027 metais pajamų augimas, lyginant su 2026 metais, bus 4 proc., o 2028 metais (palyginti su 2027 metais – BNS) – 2,3 proc.“, – spaudos konferencijoje kalbėjo A. Butkevičius.
Tuo metu augant valstybės skolai, pasak jo, jos aptarnavimo išlaidos 2028 metais sieks 1,4 mlrd. eurų, arba 1,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) ir bus 1,8 karto didesnės nei 2025 metais (797 mln. eurų).
Pasak demokrato, dėl augančios skolos ir mažiau augančių biudžeto pajamų 2027-2028 metais asignavimai mažės, todėl galima tikėtis įvairių grupių nepasitenkinimo.
„2027 metams valstybės asignavimai mažėja 2 proc. (palyginti su 2026 metais – BNS), o 2028 metais – 0,5 proc. (palyginti su 2027 metais – BNS). Jokio didėjimo nebėra. Vėl sulauksim piketų, tada vėl spontaniškai reikės spręsti finansines problemas“, – aiškino demokratas.
Kitas frakcijos narys Linas Kukuraitis pabrėžė, kad biudžeto projektas didins pajamų nelygybę ir skurdą, ypač tarp mažesnes ir didesnes pensijas gaunančių senjorų.
„Kai mes skiriame (didiname – BNS) individualiai pensijos daliai, didesnės pensijos augs sparčiau. Didesnės pensijos augs 13 proc., mažesnės pensijos augs 11 proc. Pensijos srityje nelygybę mes didiname. Žmonėms, kurie yra skurde, mes padedame mažiau išlipti iš skurdo“, – spaudos konferencijoje aiškino politikas.
L. Kukuraitis teigia, kad jeigu į „Sodros“ rezervą 2026 metais būtų skirta tiek pat, kiek 2024 metais, – 828 mln. eurų (dabar numatyta 1,54 mlrd. eurų), pensijos augtų 20 proc., o ne 12 proc., kaip numatyta dabar.
„Galime ir privalome sau tiek leisti, nes iš visų amžiaus grupių mūsų senjorai skursta labiausiai, (...) jie skursta dvigubai daugiau negu vidutinis europietis“, – kalbėjo Seimo narys.
Be to, politikas pridūrė, kad dėl mažesnių subsidijų asmenims su negalia dalis jų gali netekti darbo.
„Asmenų su negalia subsidijos yra mažinamos 20 mln. eurų, kurios kai kurioms grupėms tiesiog yra būtinos, ir tikėtina, kad sausio-vasario mėnesiais mes matysime asmenų su negalia paleidimą į gatvę, nes įmonės be šitų subsidijų negalės jų išlaikyti darbo rinkoje“, – teigė L. Kukuraitis.
„Biudžeto projektas nerodo kairiosios politikos krypties – viešasis sektorius, užimtumas ir paslaugos yra silpninamos, o būtent šios trys sritys yra kertinės“, – sakė Seimo narys.
Kaip rašė BNS, pagal Vyriausybės projektą valstybės biudžeto pajamos kitąmet turėtų siekti 21 mlrd. eurų (su ES lėšomis) – 16,8 proc. daugiau nei šiemet, o išlaidos – 27,5 mlrd. eurų, arba 18,9 proc. daugiau.
Daugiausia papildomų viešųjų pinigų be gynybos kitąmet planuojama skirti viešojo sektoriaus darbuotojų algų augimui, vidutinė senatvės pensija didės daugiau nei 12 proc. iki 750 eurų, o turintiesiems būtinąjį stažą – iki 810 eurų.
Praėjusią savaitę Seimas po pirmojo svarstymo Vyriausybei grąžino tobulinti 2026 metų valstybės biudžeto projektą. Jame numatyta, kad krašto apsaugai skiriama 5,38 proc. BVP, arba beveik 4,8 mlrd. eurų.
