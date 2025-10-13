Kitų metų valstybės biudžeto projektas Vyriausybę pasieks ketvirtadienį

Anksčiau planuota jį apsvarstyti trečiadienį, projektas buvo įtrauktas į tos dienos Vyriausybės posėdį.
„Galiu patvirtinti, kad Vyriausybės posėdis, kuriame bus svarstomas biudžeto klausiamas, perkeliamas į ketvirtadienį. Tai padaryta siekiant kokybiškai išpildyti dar likusias technines detales prieš pateikiant projektą“, – BNS sakė premjerės atstovas ignas Dobrovolskas.
Kitų metų valstybės biudžeto projektą Vyriausybė Seimui turi pateikti vėliausiai iki penktadienio, spalio 17 dienos.
Lietuvos valdžios sektoriaus išlaidos kitais metais galės augti ne daugiau kaip 5,2 proc., biudžeto deficitas neviršys 3 proc., o valstybės skola kiek peržengs 40 proc. BVP ribą.
Biudžete bus numatytas asignavimų gynybai augimas – sudėjus visus finansavimo šaltinius, krašto apsaugai kitąmet turėtų būti skiriama apie 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
2026 metais apie 12 proc. turėtų augti senatvės pensijos, 11 proc. – minimali alga, didės ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas praėjusią savaitę sakė, kad koalicijos taryba po diskusijų rado sutarimą dėl biudžeto projekto. Jo teigimu, „finansų ministrui šiek tiek padirbėjus projektas (...) tenkins koalicijos partnerių numatytus įsipareigojimus“.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas taip pat sakė, jog svarstant prioritetines sritis – didesnio gynybos, socialinės srities ir kelių finansavimo – buvo rastas bendras sutarimas.
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas, be to, penktadienį įregistravo įstatymo pakeitimus, kad savivaldybės prie einamųjų metų pajamų galėtų pridėti praėjusiais metais sukauptus nepanaudotų biudžeto pajamų likučius.
K. Vaitiekūnas dar trečiadienį teigė, kad į Lietuvos savivaldybių asociacijos raginimą dėl lankstumo taisyklės ir likučių naudojimo nebuvo atsižvelgta, nors kompromisą vėliau tikimasi rasti.
Savivaldybių asociacija neseniai perspėjo, jog šalies savivaldybės kitąmet prarastų apie 600 mln. eurų investicijoms skirtų lėšų, jei būtų priimtos įstatymo pataisos, pagal kurias savivaldybės negalėtų sukauptų nepanaudotų lėšų pridėti prie einamųjų metų pajamų ir taip lanksčiau įgyvendinti investicinius projektus ar skirti šias lėšas kitoms reikmėms.
