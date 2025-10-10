Ruginienė: ministerijoms buvo iškelta taupymo sąlyga – kelios vis dar ieško būdų

„Yra viena kita ministerija, bet jie turi pateikti savo planus ir greičiausiai su biudžeto priėmimu tas planas bus. Tai nelengva padaryti, nes sąlyga aiški, kad sutaupymas turi būti ne iš darbo užmokesčio“, – LRT radijui penktadienį sakė premjerė.
„Prašome atsisakyti nereikalingų išlaidų, kurios dabar turint tikslą ir investuojant labiau į saugumą ir gynybą, kai kurių dalykų galbūt galėtume ir atsisakyti. Ministerijos suprato tą užduotį ir bendradarbiauja, dėsime pastangas, kad nereikalingų išlaidų galėtume atsisakyti sutelkiant laisvas sutaupytas pajamas į darbo užmokesčio kilimą darbuotojams“, – teigė premjerė.
Tačiau ji tikisi, kad per artimiausias savaites visos ministerijos bus pateikusios savo taupymo planus.
BNS anksčiau rašė, kad buvusios Vyriausybės Finansų ministerija siūlė įpareigoti kiekvieną ministeriją, išskyrus Krašto apsaugos, nuo kitų metų po 5 proc. mažinti išlaidas. Planuota, kad vien 2026 metais ši suma galėtų siekti 137 mln. eurų.
