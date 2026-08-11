Ruginienė: Lietuva šiuo metu nepasirengusi pensinio amžiaus didinimui

„Aš manau, kad Lietuva dar nepasiruošusi tam (pensinio amžiaus didinimui – BNS)“, – Žinių radijui antradienį sakė I. Ruginienė.
„Jau 50-ies metų (žmogus – BNS) dažnai praranda sveikatą, negali dirbti savo įprastinio darbo, turi ieškotis kažko tai lengvesnio arba dėl sveikatos praradimo nedarbo spąstai yra. Diskriminacija 55 plius (metų žmonių – BNS), kuomet renkamės jaunesnį (darbuotoją – BNS), bet kažkodėl mums netinka vyresnio amžiaus žmogus. Kol mes turime tas visas problemas, nematau aš jokių galimybių ilginti pensinį amžių“, – aiškino ministrė.
Anot jos, tik išsprendus šias problemas Lietuva galėtų didinti pensinį amžių.
Nematau aš jokių galimybių ilginti pensinį amžių.
„Mes lygiuojamės į Šiaurės šalis, į progresyvias valstybes, kurios šitas problemas jau yra išsprendusios, kurios tame nemato labai daug trūkumų ir ten iki 67-erių iki 70-ies metų žmogus laisvai gali likti darbo rinkoje su savo visa sveikata ir pats padarys sprendimą, kada jis nori išeiti iš darbo. Mes kol kas tokios situacijos neturime, dėl to darykime viską, kad mūsų žmonės galėtų dirbti 65-erių metų, po to išeiti į užtarnautą poilsį ir pagaliau skirti laiką sau, o ne vien tiktai darbui“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Lietuvoje senatvės pensijos amžius siekia 65 metus tiek vyrams, tiek moterims. Norint gauti visą pensiją taip pat būtina sukaupti 15 metų minimalų bei būtinąjį socialinio draudimo stažą – 2026 metais norint gauti visą pensiją reikia turėti būtinąjį 34 metų ir 6 mėnesių stažą, o nuo 2027 metų – 35 metų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)