Ruginienė dėl Šeimos paketo finansavimo: nieko mes nepaliekame ateities kartoms

„Mes aiškiai paskaičiavome ir žinome kiekvienos priemonės kainą, o šaltiniai irgi labai aiškūs. Jeigu kalbėsime detaliau ir visuomenei suprantamesne kalba, tai dalis priemonių bus iš „Sodros“ biudžeto, dalis iš valstybės biudžeto. Bet iš esmės bendrąja prasme tai valstybės biudžetas“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
Pasak jos, plano įgyvendinimui numatyti šaltiniai yra tvarūs, o papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma optimizuojant kitas išlaidas.
„O kaip mes praėjusiais metais gynybos biudžetą padarėme? Lygiai taip pat, balansavome tarp eilučių, skirtingų sričių ir sudėliojome“, – kalbėjo ministrė.
Vyriausybė skaičiuoja, kad šeimos skatinimo paketas ilgainiui papildomai kainuos beveik 800 mln. eurų per metus, o beveik pusę išlaidų sudaro idėja įvesti nemokamą maitinimą visiems mokiniams iki 10 klasės. Ši iniciatyva būtų įgyvendinama palaipsniui nuo 2029 iki 2034 metų.
Opozicija perspėja, kad priėmus tokį paketą didelė dalis jo įgyvendinimo naštos pereitų ateities valdžioms.
Savo ruožtu I. Ruginienė tvirtina, kad plano įgyvendinimas nuo 2029 metų yra pagrįstas, nes iki 2028 metų socialdemokratų vadovaujama Vyriausybė įves nemokamą maitinimą visiems pradinukams.
„Nieko mes nepaliekame ateities kartoms. Mes sakome, kad savo kadencijoje iki ketvirtos klasės padarysime nemokamą (...) maitinimą (...) ir sakome, kad tęsti toliau šią priemonę turėtų būti visų politinių partijų susitarimas“, – sakė ministrė.
Ji tvirtino, kad per 2028 metų rinkimus išrinkta valdžia, jei tai nebus socialdemokratai, galės atšaukti nemokamo maitinimo pokyčius, nes iki įsigaliojimo 2029 metais spės tą padaryti.
I. Ruginienė taip pat ragino apie lėšas demografijai skatinti kalbėti ne kaip apie išlaidas, o kaip apie investicijas į žmogų.
„Mes investuojame į šeimas ir skaičiuojame, kad tas atsiperkimas per stipresnį socialinį garantą, per tas pačias vartojimo išlaidas sugrįš atgal į biudžetą“, – kalbėjo politikė.
Šeimos paketas iš viso apima devynias priemones, tarp jų – vaiko priežiūros laikotarpio išmokos didinimą, vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelį, didesnes lėšas pirmajam būstui įsigyti, išmokas grįžusiesiems iš emigracijos.
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