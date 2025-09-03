Pritarė milijoninei paramai: sieks mažinti gyventojų sąskaitas už šildymą

„Atnaujinta plėtros programa leis įgyvendinti svarbiausias pažangos priemones ir projektus. Tarp jų – šilumos kainų mažinimas savivaldybėse, elektros tinklo patikimumo didinimas, pilotinis saulės elektrinių ir kaupiklių projektas bei kitos strateginės ir kartu mūsų gyventojams svarbios iniciatyvos“, – pranešime sakė laikinasis ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Siekiant mažinti gyventojų sąskaitas ir priklausomybę nuo iškastinio kuro, numatoma 14,2 mln. eurų parama neefektyvių šilumos gamybos įrenginių pakeitimui nedidelėse sistemose.
Ministerijos teigimu, šiuo metu kai kuriuose miestuose centralizuotos šilumos kaina skiriasi net du kartus. Todėl prioritetas bus teikiamas savivaldybėms, kur yra aukšta kaina ir neefektyvios sistemos – jose bus įrengta 35–40 MW galios papildomų biokurą deginančių katilų.
Esant ribotiems elektros tinklų pralaidumams probleminiuose ruožuose bus sukurtos sąlygos prijungti gaminančių vartotojų saulės elektrines iki 1 kW leistina galia ir 10 kWh talpos kaupimo įrenginiu.
Tokia iki 5 tūkst. eurų parama galės pasinaudoti apie 1 tūkst. namų ūkių.
Taip pat numatoma skirti 40 mln. eurų paramos 10 kilovoltų (kV) elektros linijų keitimui į kabelius miškingose vietovėse.
Iki 2028 metų planuojama po žeme pakloti apie 2 tūkst. km kabelių, iš šios priemonės lėšų – iki 500 km.
