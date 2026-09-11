Pienas brango: prognozuojama, kad žiemą kainos dar augs

Skelbiama, kad panaši tendencija fiksuota ir Lietuvoje. Liepą žalio pieno kaina padidėjo 1,76 proc. iki 35,4 cento už kilogramą, o rugpjūtį išankstinė fiksuota kaina siekė 35,45 cento už kilogramą ir buvo 0,1 proc. didesnė nei liepą.
Nepaisant kainų augimo, šių metų paskutinį vasaros mėnesį ES žalio pieno kaina išliko 9,4 proc. mažesnė už pastarųjų penkerių metų rugpjūčio vidurkį.
Taip pat pirmąjį 2026 metų pusmetį pieno surinkimas ES buvo 3,4 proc. didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Vis dėlto, antrąjį pusmetį „Rabobank“ prognozuoja pieno gamybos mažėjimą.
Banko analitikų vertinimu, mažėjanti pasiūla ir augantys gamybos kaštai turėtų palaikyti žalio pieno kainų augimą 2026 metų rudenį ir žiemą.
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