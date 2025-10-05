Paulauskas: pareigūnų algų kėlimui kasmet reikia papildomų 24 mln. eurų

A. Paulauskas ketvirtadienį LRT radijui teigė, kad, jo skaičiavimais, norint pasiekti, jog pradedantys policininkas per mėnesį uždirbtų 1,5 tūkst. eurų, pareigūnų algas trejus metus iš eilės reikėtų didinti apie 150 eurų.
„Policijai tam reiktų kasmet (skirti – ELTA) po 24 milijonus eurų. Tai virš 75 milijonų eurų, kurie iš esmės tą ambiciją leistų įgyvendinti“, – skaičiavo policijos generalinis komisaras.
Pasak A. Paulausko, dėl šio ir kitų poreikių jau yra kreiptasi į Vyriausybę, tačiau kol kas nėra aišku, ar minėtos lėšos bus gautos.
„Sensta ir mūsų autoparkas, sunkiai atsinaujiname iš mūsų biudžeto. Poreikiai yra pateikti, bet suprantama, kad ne visą laiką jie yra patenkinami“, – kalbėjo policijos vadovas.
Finansų ministerija Eltai patvirtino, kad šiuo metu yra rengiamas 2025 m. biudžeto projektas, tačiau neatskleidė, ar jame numatytas finansavimas pareigūnų algoms didinti.
„Biudžeto projektas šiuo metu rengiamas, jį pristatysime įstatymu numatytu laiku – spalio viduryje, tuomet ir galėsime pakomentuoti plačiau“, – teigiama Eltai pateiktame Finansų ministerijos atsakyme.
ELTA primena, kad praėjusių metų spalį policijai pradėjęs vadovauti A. Paulauskas viena opiausių problemų tarnyboje įvardijo nekonkurencingas algas. Policijos generalinis komisaras žadėjo siekti, kad policijoje dirbti pradedantis pareigūnas per mėnesį „į rankas“ uždirbtų bent 1,5 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai