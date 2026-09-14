Paskelbė, kada ūkininkus pasieks šios išmokos

Vien pirmosiomis mokėjimų dienomis daugiau nei 11 tūkst. paramos gavėjų pasieks per 30 mln. eurų, arba apie 87 proc. visos šiai paramos daliai numatytos sumos.
Už pirmąsias 10 karvių pieno gamintojams bus mokama po 156,20 euro už pieninę karvę, už 11–50 karvių – po 200,90 euro, už 51–150 karvę – po 223,20 euro, o nuo 151 karvės ir daugiau – po 167,30 euro.
Papildoma 22,50 euro už pieninę karvę išankstinė išmokos dalis bus mokama, jeigu laikytojas buvo pripažintos žemės ūkio kooperatyvo narys ir šiam kooperatyvui pardavė pieną.
Papildoma 7,50 Eur už pieninę karvę išankstinė išmokos dalis taip pat bus skiriama pieninių karvių laikytojams, kurių tiriamoji pieninių gyvūnų banda dalyvavo produktyvumo tyrimuose.
Ministerijos duomenimis, iš viso šiemet šiai paramai skirta 46,2 mln. eurų, iš šios sumos išankstinei paramai avansu numatyta 34,5 mln. eurų.
Avansinės išmokos gali būti mokamos iki lapkričio 30 dienos, o likusi paramos dalis bus pradėta mokėti nuo gruodžio 1-osios.
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