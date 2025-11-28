Paskaičiavo, kiek dujomis namus šildantys gyventojai sutaupys per metus

„Tai iš tiesų geros žinios, kainos mažėjimą iš esmės lėmė tai, kad prognozuojama pačių gamtinių dujų kaina artimiausią pusmetį yra palanki, mažėjanti ir tai leidžia sumažinti gamtinių dujų tarifus“, – penktadienį žurnalistams sakė Renatas Pocius.
„Vartotojams pirmos grupės, kurie iš esmės vartoja dujas maistui gaminti, vidutiniškai sąskaita mažėtų apie 20 centų (per mėnesį – BNS). Iš tiesų ten didelės įtakos nėra – vartotojai per metus galėtų sutaupyti virš 2 eurų. O tie, kurie šildosi namus, per metus esant būtent tokiam tarifui galėtų sutaupyti net 50 eurų sumą“, – aiškino VERT vadovas.
Anot jo, abonentinio mokesčio mažiausiems dujų vartotojams padidinimas svarbus, nes Lietuvoje yra apie 40 tūkst. vartotojų, kurie apskritai nevartoja gamtinių dujų, ir jie yra šioje vartotojų grupėje.
„Tai reiškia tai, kad šitie vartotojai apskritai neprisideda arba maža dalimi prisideda prie skirstymo infrastruktūros išlaikymo. Tai būtent tikslas ir buvo toks, kad šitą pastovią kainos dalį truputuką padidinti iš esmės nenuskriaudžiant pirmos grupės vartotojų, nes pastovioji kainos dalis išauga 18 centų, kai kintama mažėja 10 centų. Tai reiškia, kad jeigu vartotojas du kubus per mėnesį suvartoja, netgi sąskaita išlieka ta pati ir jokios įtakos neturi“, – pasakojo R. Pocius.
Jis pabrėžė, kad pastoviosios kainos dalies šioks toks padidinimas sumažinant kintamą dalį išsprendžia dar vieną problemą, kurią kelia dalis vartotojų – suvartojantieji 290–310 kubų dujų per metus: jų sąskaita smarkiai išauga, jei, tarkime, jiems trūksta kelių kubinių metrų iki 300 kubų arba jie dujas turi vartoti tik tam, kad pereitų į kitą, didesnio suvartojimo grupę.
„Kainų skirtumas tarp kintamos dalies gerokai sumažėja ir dabar nebėra tokių didžiulių pokyčių sąskaitos, jeigu vartotojas ir nesuvartotų tų dujų, kaip anksčiau buvo – virš 90 eurų. Dabar jeigu taip atsitiktų, (skirtumas būtų – BNS) apie 30 eurų per metus“, – aiškino R. Pocius.
BNS rašė, kad VERT sprendimu gamtinės dujos mažiausiems pirmos grupės buitiniams vartotojams (suvartojantiems iki 300 kubinių metrų dujų per metus) nuo sausio atpigs, tačiau abonentinis mokestis padidės: kintamoji tarifo dalis mažės 10,1 proc. (10 centrų) iki 0,89 euro už kubą (su PVM), o pastovioji dalis – didės 18,2 proc. (18 centų) iki 1,17 euro (su PVM).
Antros grupės vartotojams (nuo 300 iki 20 tūkst. kubų) kintamoji dalis mažės 5,8 proc. (4 centais) iki 0,65 euro už kubą (su PVM), o trečios grupės (virš 20 tūkst. kubų) – 4,6 proc. (3 centais) iki 0,62 euro (su PVM).
Pastovioji dalis pastarųjų dviejų grupių vartotojams lieka nepakitusi – 3,99 euro (su PVM).
Naujausi komentarai