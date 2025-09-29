Panevėžio ir Šiaulių įstaigose prasidės šildymo sezonas

Šildymas bus įjungtas visose ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančiose patalpose, sveikatos priežiūros įstaigose.
Kol kas miesto daugiabučiuose namuose, kitose biudžetinėse įstaigose, įmonėse ir organizacijose šildymo sezono pradžia neskelbiama.
Panevėžio savivaldybė primena, kad esant techninėms galimybėms ir suderinus su šilumos tiekėju, pastatų administratoriai ir bendruomenės gali patys spręsti, kada pradėti šildymą, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų.
Daugiabučių gyventojai taip pat turi teisę priimti sprendimą dėl šildymo pradžios – tam reikia, kad už tai nubalsuotų daugiau kaip pusė namo gyventojų.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas pirmadienį paskelbė, kad sostinėje nuo antradienio bus pradedama įjungti centrinį šildymą visuose pastatuose.
Šiaulių savivaldybė: šildymo sezonas pradedamas trečiadienį
Atvėsus orams, Šiaulių miesto savivaldybė praneša, jog nuo trečiadienio bus pradedamas šildymo sezonas švietimo ir socialinėse įstaigose. Kitiems vartotojams teks palaukti ateinančios savaitės, spalio 6 d.
Savivaldybė skelbia, jog trečiadienį šildymas bus įjungtas Šiaulių miesto švietimo biudžetinėse įstaigose, Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose, Šiaulių miesto šeimos centre, Kompleksinių paslaugų namuose ,,Alka“, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre.
Nuo kitos savaitės bus pradedamas šildymo sezonas visiems Šiaulių miesto šilumos vartotojams. Šiluma vartotojus turėtų pasiekti ne vėliau nei iki spalio 8 d.
